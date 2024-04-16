Сирийский Американский Совет поделился опытом адвокации с украинцами в США

Чад Бренд, специалист по связям с государственными органами Сирийского Американского Совета. Фото: скриншот

К адвокационному саммиту для Украины в Вашингтоне, который продлится три дня, присоединились и представители Сирийского Американского Совета. У них есть положительные результаты адвокации сирийского вопроса, и они готовы поделиться опытом с Украиной.

Новини.LIVE эксклюзивно пообщались со специалистом по связям с государственными органами Сирийского Американского Совета Чадом Брендом.

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Чад Бренд, делясь своим опытом адвокации для Сирии, советует, чтобы люди, которым небезразлична судьба Украины, лично шли в Конгресс и встречались со своими представителями и сенаторами.

"И я говорю об этом по опыту своей работы с сирийскими американскими общинами — рассказывать о себе, потому что ничто, по моему мнению, не может быть более увлекательным, чем интересующая людей история. Расскажите о себе, о том, откуда вы родом, чем занимаетесь, а потом объясните, почему украинский конфликт имеет для вас значение. Или это вопрос только вашего личного бэкграунда? Или это вопрос вашего опыта, когда вы потеряли близкого человека?" — советует Чад Бренд.

Любая мелочь вашей личной истории помогает, потому что вы гуманизируете конфликт, говорит Чад. Поскольку тогда законодатели понимают ситуацию и могут заметно видеть конфликт перед собой.

"Если бы я разговаривал со своим представителем здесь, в Вашингтоне, где я живу, я бы сказал ей, конгрессвумен, послушайте, возможно, я не украинец, но мне не безразличен этот конфликт. И вам тоже не безразлично. Это будет долговременный конфликт. И, знаете, не вдаваясь в детали, я могу сказать, что наша неспособность сделать то, что нужно сейчас, приведет к тому, что Украина может распасться, и это будет иметь геополитические последствия", — говорит специалист по связям с государственными органами Сирийского Американского Совета.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.

Между тем, в ISW объяснили, к чему может привести отсутствие помощи от США.