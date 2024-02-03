Символ достатку в Німеччині — відомий 117-річний універмаг заявив про банкрутство

Універмаг у Берліні KaDeWe. Фото: tripadvisor.com.au

Знаменитий німецький Kaufhaus des Westens, відомий як KaDeWe ("Універмаг Заходу"), що відкрився у 1907 році і був найбільшим торговим центром у Європі, зіткнувся з фінансовими труднощами. Цей магазин, який став символом процвітання Західного Берліна за часів холодної війни на піку дефіциту, заявив про банкрутство.

Про це повідомляє Bild у суботу, 3 лютого.

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Ряд магазинів у цьому торговому центрі, включно з тими, що продають товари відомих марок, вже закрилися. Втім, можливість порятунку універмагу пов'язують із Тосом Чіратхіватом, тайським мільярдером, який уже має частку в групі KaDeWe і може розглядатися як потенційний покупець для викупу залишку компанії та погашення її боргів.

Водночас пропозиція про націоналізацію KaDeWe від Лівої партії викликала критику, з попередженням від журналіста BILD Флоріана Кайна, що це перетворить його на магазин, що нагадує ті, що були в НДР.

Чому універмаг став банкрутом

Команда KaDeWe Group висловила побоювання з приводу високих орендних варт у таких містах, як Берлін, Гамбург і Мюнхен, вказуючи на те, що ці витрати ускладнюють можливість підтримувати прибутковість у довгостроковій перспективі.

"При розумних орендних ставках у групи безперечно є потенціал для стабільного майбутнього", — підкреслив головний виконавчий директор компанії KaDeWe Майкл Петерсайм.

Видання Deutsche Welle повідомляє, що за останні два роки фінансова звітність групи показала доходи у розмірі близько 728 мільйонів євро, досягнувши рекордного рівня в історії компанії та збільшившись на майже 24% порівняно з періодом до пандемії. Проте орендні ставки підскочили майже на 37%.

Нагадаємо, що в Німеччині було надано притулок приблизно одному мільйону українських біженців, а час, багато з яких спочатку розміщувалися в тимчасових житлах. Згодом перед цими людьми стояло завдання самостійного пошуку та оренди квартири. У той час оренда квартир в Німеччині обійдеться в середньому в 600-700 євро. Вартість об'єктів залежить від розташування, площі, зручностей та інфраструктури. Крім квартир у країні можна зняти місце у житловому союзі чи особистих апартаментах.

Крім того, німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачено близько 7,6 млрд євро.