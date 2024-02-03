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Символ достатку в Німеччині — відомий 117-річний універмаг заявив про банкрутство

3 лютого 2024 17:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Символ достатку в Німеччині — відомий 117-річний універмаг заявив про банкрутство
Універмаг у Берліні KaDeWe. Фото: tripadvisor.com.au
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Знаменитий німецький Kaufhaus des Westens, відомий як KaDeWe ("Універмаг Заходу"), що відкрився у 1907 році і був найбільшим торговим центром у Європі, зіткнувся з фінансовими труднощами. Цей магазин, який став символом процвітання Західного Берліна за часів холодної війни на піку дефіциту, заявив про банкрутство.

Про це повідомляє Bild у суботу, 3 лютого.

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Ряд магазинів у цьому торговому центрі, включно з тими, що продають товари відомих марок, вже закрилися. Втім, можливість порятунку універмагу пов'язують із Тосом Чіратхіватом, тайським мільярдером, який уже має частку в групі KaDeWe і може розглядатися як потенційний покупець для викупу залишку компанії та погашення її боргів. 

Водночас пропозиція про націоналізацію KaDeWe від Лівої партії викликала критику, з попередженням від журналіста BILD Флоріана Кайна, що це перетворить його на магазин, що нагадує ті, що були в НДР.

Чому універмаг став банкрутом

Команда KaDeWe Group висловила побоювання з приводу високих орендних варт у таких містах, як Берлін, Гамбург і Мюнхен, вказуючи на те, що ці витрати ускладнюють можливість підтримувати прибутковість у довгостроковій перспективі.

"При розумних орендних ставках у групи безперечно є потенціал для стабільного майбутнього", — підкреслив головний виконавчий директор компанії KaDeWe Майкл Петерсайм.

Видання Deutsche Welle повідомляє, що за останні два роки фінансова звітність групи показала доходи у розмірі близько 728 мільйонів євро, досягнувши рекордного рівня в історії компанії та збільшившись на майже 24% порівняно з періодом до пандемії. Проте орендні ставки підскочили майже на 37%.

Нагадаємо, що в Німеччині було надано притулок приблизно одному мільйону українських біженців, а час, багато з яких спочатку розміщувалися в тимчасових житлах. Згодом перед цими людьми стояло завдання самостійного пошуку та оренди квартири. У той час оренда квартир в Німеччині обійдеться в середньому в 600-700 євро. Вартість об'єктів залежить від розташування, площі, зручностей та інфраструктури. Крім квартир у країні можна зняти місце у житловому союзі чи особистих апартаментах.

Крім того, німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачено близько 7,6 млрд євро.

Німеччина
гроші
банкрут
магазини
оренда

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