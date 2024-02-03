Символ изобилия в Германии — известный 117-летний универмаг заявил о банкротстве

Универмаг в Берлине KaDeWe. Фото: tripadvisor.com.au

Знаменитый немецкий Kaufhaus des Westens, известный как KaDeWe ("Универмаг Запада"), который открылся в 1907 году и был самым большим торговым центром в Европе, столкнулся с финансовыми трудностями. Этот магазин, ставший символом процветания Западного Берлина во времена холодной войны на пике дефицита заявил о банкротстве.

Об этом сообщает Bild в субботу, 3 февраля.

Читайте также:

Можно ли еще спасти знаменитый универмаг в Берлине

Ряд магазинов в этом торговом центре, включая те, что продают товары известных марок, уже закрылись. Впрочем, возможность спасения универмага связывают с Тосом Чиратхиватом, тайским миллиардером, который уже имеет долю в группе KaDeWe и может рассматриваться как потенциальный покупатель для выкупа остатка компании и погашения ее долгов.

В то же время, предложение о национализации KaDeWe от Левой партии вызвало критику, с предупреждением от журналиста BILD Флориана Кайна, что это превратит его в магазин, напоминающий те, что были в ГДР.

Почему универмаг стал банкротом

Команда KaDeWe Group выразила опасения по поводу высоких арендных стоимостей в таких городах, как Берлин, Гамбург и Мюнхен, указывая на то, что эти расходы затрудняют возможность поддерживать прибыльность в долгосрочной перспективе.

"При разумных арендных ставках у группы определенно есть потенциал для стабильного будущего", — подчеркнул главный исполнительный директор компании KaDeWe Майкл Петерсайм.

Издание Deutsche Welle сообщает, что за последние два года финансовая отчетность группы показала доходы в размере около 728 миллионов евро, достигнув рекордного уровня в истории компании и увеличившись на почти 24% по сравнению с периодом до пандемии. Тем не менее арендные ставки подскочили на почти 37%.

Напомним, что в Германии было предоставлено убежище примерно одному миллиону украинских беженцев, же время, многие из которых изначально размещались во временных жилищах. Впоследствии перед этими людьми стояла задача самостоятельного поиска и аренды квартиры. В то аренда квартир в Германии обойдется в среднем в 600-700 евро. Стоимость объектов зависит от расположения, площади, удобств и инфраструктуры. Кроме квартир в стране можно снять место в жилом союзе или личных апартаментах.

Кроме того, немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.