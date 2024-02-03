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Символ изобилия в Германии — известный 117-летний универмаг заявил о банкротстве

3 февраля 2024 17:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Символ изобилия в Германии — известный 117-летний универмаг заявил о банкротстве
Универмаг в Берлине KaDeWe. Фото: tripadvisor.com.au
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Знаменитый немецкий Kaufhaus des Westens, известный как KaDeWe ("Универмаг Запада"), который открылся в 1907 году и был самым большим торговым центром в Европе, столкнулся с финансовыми трудностями. Этот магазин, ставший символом процветания Западного Берлина во времена холодной войны на пике дефицита заявил о банкротстве.

Об этом сообщает Bild в субботу, 3 февраля.

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Ряд магазинов в этом торговом центре, включая те, что продают товары известных марок, уже закрылись. Впрочем, возможность спасения универмага связывают с Тосом Чиратхиватом, тайским миллиардером, который уже имеет долю в группе KaDeWe и может рассматриваться как потенциальный покупатель для выкупа остатка компании и погашения ее долгов.

В то же время, предложение о национализации KaDeWe от Левой партии вызвало критику, с предупреждением от журналиста BILD Флориана Кайна, что это превратит его в магазин, напоминающий те, что были в ГДР.

Почему универмаг стал банкротом

Команда KaDeWe Group выразила опасения по поводу высоких арендных стоимостей в таких городах, как Берлин, Гамбург и Мюнхен, указывая на то, что эти расходы затрудняют возможность поддерживать прибыльность в долгосрочной перспективе.

"При разумных арендных ставках у группы определенно есть потенциал для стабильного будущего", — подчеркнул главный исполнительный директор компании KaDeWe Майкл Петерсайм.

Издание Deutsche Welle сообщает, что за последние два года финансовая отчетность группы показала доходы в размере около 728 миллионов евро, достигнув рекордного уровня в истории компании и увеличившись на почти 24% по сравнению с периодом до пандемии. Тем не менее арендные ставки подскочили на почти 37%.

Напомним, что в Германии было предоставлено убежище примерно одному миллиону украинских беженцев, же время, многие из которых изначально размещались во временных жилищах. Впоследствии перед этими людьми стояла задача самостоятельного поиска и аренды квартиры. В то аренда квартир в Германии обойдется в среднем в 600-700 евро. Стоимость объектов зависит от расположения, площади, удобств и инфраструктуры. Кроме квартир в стране можно снять место в жилом союзе или личных апартаментах.

Кроме того, немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Германия
деньги
банкрот
магазины
аренда

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