Позиція Угорщини дратує країни-члени ЄС — заява Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у Євросоюзі. Також її позиція дратує решту країн-членів ЄС.

Про це Сікорський сказав у інтерв’ю Visegrad Insight у понеділок, 29 липня.

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Засідання Ради ЄС — подробиці

На останньому засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

"Вони виглядають ізольованими, коли просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", — сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, на цьому засіданні Ради ЄС також обговорювали, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування. Розглядалися Будапешт чи Брюссель. Сікорський заявляє, що запропонував як компроміс провести його в Україні — або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ.

"Нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві. Однак під час нашої зустрічі угорський міністр, схоже, отримав інші вказівки зі столиці і, зрештою, був змушений накласти вето на пропозицію. Він залишився наодинці", — розповів очільник МЗС Польщі.

Польській політик заявив, що не бачить, як ця угорська симетрія — розташування між Москвою та Брюсселем — збільшує важелі впливу Угорщини. Натомість вона дратує всіх інших.

Нагадаємо, під час виступу у Вільному університеті Балваньосі прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Польщу у блюзнірстві. За його словами, французи, на відміну від польського уряд, поводяться більш порядно.

Нещодавно Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома країнами, що воюють, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.

Також Орбан обговорював "шляхи досягнення миру" в Україні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Орбан запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".