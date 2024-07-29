Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС arrow

Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС

29 липня 2024 13:23
Галина Шподарева - редактор
Позиція Угорщини дратує країни-члени ЄС — заява Сікорського
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl
Галина Шподарева - редактор

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у Євросоюзі. Також її позиція дратує решту країн-членів ЄС.

Про це Сікорський сказав у інтерв’ю Visegrad Insight у понеділок, 29 липня. 

Читайте також:

Засідання Ради ЄС — подробиці

На останньому засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції. 

"Вони виглядають ізольованими, коли просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм",  — сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, на цьому засіданні Ради ЄС також обговорювали, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування. Розглядалися Будапешт чи Брюссель. Сікорський заявляє, що запропонував як компроміс провести його в Україні — або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ.

"Нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві. Однак під час нашої зустрічі угорський міністр, схоже, отримав інші вказівки зі столиці і, зрештою, був змушений накласти вето на пропозицію. Він залишився наодинці", — розповів очільник МЗС Польщі.

Польській політик заявив, що не бачить, як ця угорська симетрія — розташування між Москвою та Брюсселем — збільшує важелі впливу Угорщини. Натомість вона дратує всіх інших.

Нагадаємо, під час виступу у Вільному університеті Балваньосі прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Польщу у блюзнірстві. За його словами, французи, на відміну від польського уряд, поводяться більш порядно.

Нещодавно Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома країнами, що воюють, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. 

Також Орбан обговорював "шляхи досягнення миру" в Україні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Орбан запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".

Європейський союз Польща Угорщина політики Віктор Орбан Радослав Сікорський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ