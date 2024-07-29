Позиция Венгрии раздражает страны-члены ЕС — заявление Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в Евросоюзе. Также ее позиция раздражает остальные страны-члены ЕС.

Об этом Сикорский сказал в интервью Visegrad Insight в понедельник, 29 июля.

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На последнем заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам Венгрия не получила поддержки своей позиции.

"Они выглядят изолированными, когда просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно обрести друзей, если кто-то излучает эгоизм", — сказал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, на этом заседании Совета ЕС также обсуждали, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства. Рассматривались Будапешт или Брюссель. Сикорский заявляет, что предложил в качестве компромисса провести его в Украине - или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел.

"Напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве. Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие указания из столицы и, в конце концов, был вынужден наложить вето на предложение. Он остался наедине", — рассказал глава МИД Польши.

Польский политик заявил, что не видит, как эта венгерская симметрия — расположение между Москвой и Брюсселем — увеличивает рычаги влияния Венгрии. Зато она раздражает всех остальных.

Напомним, во время выступления в Свободном университете Балваньоси премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Польшу в кощунстве. По его словам, французы, в отличие от польского правительства, ведут себя более порядочно.

Недавно Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложения Венгрии.

Также Орбан обсуждал "пути достижения мира" в Украине с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Орбан заверил, что тот намерен решить "эту проблему".