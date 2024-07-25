Війна в Україні — повернення українців на Батьківщину

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Росія повинна переглянути свою позицію у війні проти України, оскільки її ресурси вичерпуються, а економіка занепадає. Європейський Союз у свою чергу має продовжувати допомагати Україні, щоб досягти стабільного миру. Та створити такі умови для українців, щоб ті поверталися на Батьківщину.

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24 у четвер, 25 липня.

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Сікорський висловився про ситуацію в Україні та перспективи мирних переговорів. Він зазначив, що Росія повинна переглянути свою позицію, оскільки її ресурси, включаючи танки, вичерпуються, а економіка занепадає.

"Будемо сподіватися щодо добросовісних переговорів між Україною і Росією. Адже перед мирною конференцією у Швейцарії Путін продиктував умови, які фактично капітулювали б Україну. Зараз вони інші, ніж були спочатку. Але Путін повинен переглянути свою позицію. У нього закінчуються танки, його економіка повільно руйнується, а його китайські товариші стають нетерплячими", — зазначив глава МЗС Польщі.

Сікорський підкреслив важливість продовження допомоги Україні з боку ЄС для досягнення стабільного миру, який не стане паузою для переозброєння Росії. Він також наголосив на необхідності підтримки української армії, оскільки країна стикається з нестачею зброї та втомою від війни.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину, і Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби", — заявив Сікорський.

Сікорський підкреслив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від виконання службових обов'язків, ведеться на рівні Європейського Союзу.

"ЄС має створити такі умови для українців, що стимулюватимуть їх повертатися. Таким чином Європа змусить чоловіків-українців виконати їхній обов’язок із захисту Батьківщини", — зауважив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

Раніше ми писали, що у Польщі з 1 серпня стартує операція EASTERN AURORA, метою якої є зміцнення протиповітряної оборони на східних кордонах країни. Операція має сприяти захисту від незаконних порушень повітряного простору, особливо дронами та іншими безпілотниками.