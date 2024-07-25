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Сикорский заявил, что ЕС должен создать условия для возвращения украинцев на родину

25 июля 2024 22:20
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — возвращение украинцев на родину
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP
Валерия Барановская - редактор

Россия должна пересмотреть свою позицию в войне против Украины, поскольку ее ресурсы исчерпываются, а экономика приходит в упадок. Европейский Союз, в свою очередь, должен продолжать помогать Украине, чтобы достичь стабильного мира. И создать такие условия для украинцев, чтобы те возвращались на Родину.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24 в четверг, 25 июля.

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Сикорский высказался о ситуации в Украине и перспективах мирных переговоров. Он отметил, что Россия должна пересмотреть свою позицию, поскольку ее ресурсы, включая танки, иссякают, а экономика приходит в упадок.

"Будем надеяться на добросовестные переговоры между Украиной и Россией. Ведь перед мирной конференцией в Швейцарии Путин продиктовал условия, которые фактически капитулировали бы Украину. Сейчас они другие, чем были сначала. Но Путин должен пересмотреть свою позицию. У него заканчиваются танки, его экономика медленно рушится, а его китайские товарищи становятся нетерпеливыми", — отметил глава МИД Польши.

Сикорский подчеркнул важность продления помощи Украине со стороны ЕС для достижения стабильного мира, который не станет паузой для перевооружения России. Он также отметил необходимость поддержки украинской армии, поскольку страна сталкивается с нехваткой оружия и усталостью от войны.

"Мы как европейские страны также должны помочь. В странах ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину, и Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе", — заявил Сикорский.

Сикорский подчеркнул, что дискуссия о возвращении в Украину уклоняющихся от исполнения служебных обязанностей ведется на уровне Европейского Союза.

"ЕС должен создать такие условия для украинцев, которые будут стимулировать их возвращаться. Таким образом, Европа заставит мужчин-украинцев выполнить их обязанность по защите родины", — отметил глава МИД Польши.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

Ранее мы писали, что в Польше с 1 августа стартует операция EASTERN AURORA, цель которой — укрепление противовоздушной обороны на восточных границах страны. Операция должна способствовать защите от незаконных нарушений воздушного пространства, особенно дронами и другими беспилотниками.

Европейский союз Польша переговоры украинцы Украина ЕС война в Украине Россия Радослав Сикорский

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