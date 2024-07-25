Польща анонсувала проведення масштабної військової операції EASTERN AURORA

Протиповітряна система в Польщі. Фото ілюстративне: Polsat News

У Польщі з 1 серпня стартує операція EASTERN AURORA, метою якої є зміцнення протиповітряної оборони на східних кордонах країни. Операція має сприяти захисту від незаконних порушень повітряного простору, особливо дронами та іншими безпілотниками.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі у четвер, 25 липня.

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У Польщі з 1 серпня стартує нова операція під кодовою назвою EASTERN AURORA, спрямована на посилення системи протиповітряної оборони держави. Ця операція є прямою відповіддю на агресію Росії проти України, оскільки це посилило небезпеку для перебуваючих поряд країн НАТО.

Операція охоплює східні та північно-східні кордони країни, де ризик порушень повітряного простору російськими дронами є найвищий.

За проведення операції відповідає Оперативне командування видів Збройних Сил Польщі. Завдання виконуватимуть підрозділи Центру повітряних операцій, який включає командування авіаційного компоненту, а також інші сили та засоби, призначені для проведення операції.

"Це дозволить ефективно керувати ресурсами та швидко реагувати на можливі загрози", — говориться у повідомленні Міноборони Польщі.

Загалом завдання операції EASTERN AURORA можна окреслити наступним чином:

постійний моніторинг повітряного простору;

реагування на виявлені порушення та їх нейтралізація;

співпраця з союзниками та країнами, що межують з Польщею, для забезпечення ефективного обміну інформацією та координації оборонної діяльності;

регулярні тренування та навчання військовослужбовців для забезпечення найвищого рівня оперативної готовності.

Раніше ми писали, що у Польщі більше половини громадян підтримують збиття російських ракет над Україною. Поляки непокояться, що випущені російськими загарбниками ракети можуть завдати шкоди і їх країні також.

Нагадуємо, що в Польщі заявили, що країна не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО.