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Польша анонсировала проведение масштабной военной операции — названы главные цели

25 июля 2024 11:39
Дмитрий Галушка - Редактор
Польша анонсировала проведение масштабной военной операции EASTERN AURORA
Противоповетренная система в Польше. Фото иллюстративный: Polsat News
Дмитрий Галушка - Редактор

В Польше с 1 августа стартует операция EASTERN AURORA, цель которой — укрепление противовоздушной обороны на восточных границах страны. Операция должна способствовать защите от незаконных нарушений воздушного пространства, особенно дронами и другими беспилотниками.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши в четверг, 25 июля.

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В Польше с 1 августа стартует новая операция под кодовым названием EASTERN AURORA, направленная на усиление системы противовоздушной обороны государства. Эта операция является прямым ответом на агрессию России против Украины, поскольку это усугубило опасность для находящихся рядом стран НАТО.

Операция охватывает восточные и северо-восточные границы страны, где риск нарушений воздушного пространства российскими дронами самый высокий.

За проведение операции отвечает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши. Задания будут выполняться подразделениями Центра воздушных операций, включающими командование авиационного компонента, а также другие силы и средства, предназначенные для проведения операции.

"Это позволит эффективно управлять ресурсами и быстро реагировать на возможные угрозы", — говорится в сообщении Минобороны Польши.

В целом задачи операции EASTERN AURORA можно обозначить следующим образом:

  • постоянный мониторинг воздушного пространства;
  • реагирование на выявленные нарушения и их нейтрализация;
  • сотрудничество с союзниками и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонной деятельности;
  • регулярные тренировки и обучение военнослужащих для обеспечения наивысшего уровня оперативной готовности.

Ранее мы писали, что в Польше более половины граждан поддерживают сбивание российских ракет над Украиной. Поляки опасаются, что выпущенные российскими захватчиками ракеты могут нанести вред и их стране тоже.

Напомним, что в Польше заявили, что страна не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО.

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