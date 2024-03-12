Швеція закликає громадян готуватися на випадок війни з Росією, — ЗМІ

Шведський військовий зі зброєю. Фото: wikimedia.org

Уряд Швеції закликає своїх громадян вже зайнятися підготовкою до ймовірної війни з Російською Федерацією. Шведи отримають всі потрібні вказівки, як поводитися в умовах негативного розвитку подій, вже до кінця цього року.

Про це повідомляє Social Bites у вівторок, 12 березня, із посиланням на французьке видання Sud Ouest.

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Так, шведський уряд рекомендує своїм громадянам запастися консервами, скласти аптечки, придбати радіостанції та портативні фільтри для води. На думку фахівців, в умовах війни слід мати запас провізії на три місяці.

Нагадаємо, що Швеція в понеділок, 11 березня, увійшла до Північноатлантичного альянсу, ставши 32-м членом об'єднання. Її прапор підняли у штаб-квартирі поруч з іншими стягами країн-членів НАТО.

Як зазначає видання, представники країни поки що не бачать необхідності для розташування на території Швеції бази НАТО чи ядерної зброї.

Також ми писали, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим взяв участь у зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Було обговорено, зокрема, пріоритети військового співробітництва.

Додамо, що Швеція оголосила про надання Україні найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 683 мільйонів доларів США.