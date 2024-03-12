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Швеция призывает граждан готовиться на случай войны с Россией, — СМИ

12 марта 2024 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Швеция призывает граждан готовиться на случай войны с Россией, — СМИ
Шведский военный с оружием. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Правительство Швеции призывает своих граждан уже заняться подготовкой к вероятной войне с Российской Федерацией. Шведы получат все необходимые указания, как вести себя в условиях негативного развития событий, уже к концу этого года.

Об этом сообщает Social Bites во вторник, 12 марта, со ссылкой на французское издание Sud Ouest.

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Так, шведское правительство рекомендует своим гражданам запастись консервами, сложить аптечки, приобрести радиостанции и портативные фильтры для воды. По мнению специалистов, в условиях войны следует иметь запас провизии на три месяца.

Напомним, что Швеция в понедельник, 11 марта, вошла в Североатлантический альянс, став 32-м членом объединения. Ее флаг подняли в штаб-квартире рядом с другими флагами стран-членов НАТО.

Как отмечает издание, представители страны пока не видят необходимости размещения на территории Швеции базы НАТО или ядерного оружия.

Также мы писали, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Были обсуждены, в частности, приоритеты военного сотрудничества.

Добавим, что Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет около 683 миллиона долларов США.

война
НАТО
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