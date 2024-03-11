Швеція стала 32-м членом НАТО — у штаб-квартирі підняли прапор країни
У столиці Бельгії Брюсселі у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у понеділок, 11 березня, пройшла офіційна церемонія включення Швеції до складу НАТО. Її прапор підняли у штаб-квартирі поруч з іншими стягами країн-членів.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.
Церемонія приєднання Швеції до НАТО
Під час пресконференції з нагоди приєднання Швеції до НАТО Столтенберг привітав президента країни Ульфа Крістерссона.
"Для мене велика честь вітати вас сьогодні в штаб-квартирі НАТО. Тому що це справді історичний день. За кілька хвилин ми піднімемо шведський прапор тут, у штаб-квартирі НАТО, і по всьому Альянсу і привітаємо вашу країну як 32-го члена НАТО", — сказав генсек.
При цьому Столтенберг акцентував, що приєднання до Альянсу позитивне рішення для Швеції, для стабільності на півночі та для безпеки НАТО.
Президент Швеції підкреслив, що країна вступає в нову еру.
"Ми перейдемо від того, щоб слідувати за НАТО, до того, щоб бути НАТО. Я з нетерпінням чекаю на виконання цього важливого завдання", — зазначив Крістерссон.
Після виступу генсека та глави Швеції прапор країни підняли у штаб-квартирі НАТО поряд з іншим 31-м стягом країн-членів Альянсу.
Нагадаємо, у лютому парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Вже 7 березня у США опублікували протокол про приєднання Швеції до НАТО, і вона офіційно стала 32-м членом Альянсу.
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