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Швеція стала 32-м членом НАТО — у штаб-квартирі підняли прапор країни

11 березня 2024 13:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Швеція стала 32-м членом НАТО — у штаб-квартирі підняли прапор країни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: jasoninstitute.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У столиці Бельгії Брюсселі у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у понеділок, 11 березня, пройшла офіційна церемонія включення Швеції до складу НАТО. Її прапор підняли у штаб-квартирі поруч з іншими стягами країн-членів. 

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

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Церемонія приєднання Швеції до НАТО

Під час пресконференції з нагоди приєднання Швеції до НАТО Столтенберг привітав президента країни Ульфа Крістерссона.

"Для мене велика честь вітати вас сьогодні в штаб-квартирі НАТО. Тому що це справді історичний день. За кілька хвилин ми піднімемо шведський прапор тут, у штаб-квартирі НАТО, і по всьому Альянсу і привітаємо вашу країну як 32-го члена НАТО", — сказав генсек.

При цьому Столтенберг акцентував, що приєднання до Альянсу позитивне рішення для Швеції, для стабільності на півночі та для безпеки НАТО.

Скриншот допису Столтенберга
Скриншот допису Столтенберга

Президент Швеції підкреслив, що країна вступає в нову еру.

"Ми перейдемо від того, щоб слідувати за НАТО, до того, щоб бути НАТО. Я з нетерпінням чекаю на виконання цього важливого завдання", — зазначив Крістерссон.

Після виступу генсека та глави Швеції прапор країни підняли у штаб-квартирі НАТО поряд з іншим 31-м стягом країн-членів Альянсу. 

Підняття прапору Швеції в НАТО
Підняття прапору Швеції в НАТО. Фото: AP

Нагадаємо, у лютому парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. 

Вже 7 березня у США опублікували протокол про приєднання Швеції до НАТО, і вона офіційно стала 32-м членом Альянсу.

НАТО
Швеція
прапор
Єнс Столтенберг

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