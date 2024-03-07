Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО сьогодні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (ліворуч) і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: sverigesradio.se

У США опублікували протокол про приєднання Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомив Держдеп США у четвер, 7 березня.

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Повідомлення Білого Дому

У повідомлені Білого Дому, зазначається, що Швеція є сильною демократичною країною з високоефективними збройними силами, яка має спільні з альянсом цінності та світогляд.

Також пресслужба резиденції президента США заявила, що вступ Швеції до НАТО підвищить безпеку Штатів та їхніх партнерів.

Протокол про приєднання Швеціїх до НАТО. Фото: Держдеп США

Підготовка до офіційного вступу

За даними шведського видання The Local, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до США, щоб вручити Швеції ратифікаційні документи від своєї країни.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також знаходяться у Вашингтоні, куди прилетіли напередодні.

За розкладом, який оприлюднив Держдепартамент США, зустріч Блінкена та Крістерссона відбудеться о 18:15 за київським часом. Ймовірно, саме тоді він вручить документи про приєднання Швеції до НАТО, і країна стане офіційним членом військового альянсу.

Тим часом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вже заплановано церемонію підняття шведського прапора на понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, що 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Раніше ми повідомляли, що президент Угорщини Томаш Шуйок у перший же день свого президентства підписав документ про ратифікацію вступу Швеції до НАТО.