Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО сьогодні arrow

Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО сьогодні

7 березня 2024 15:28
оновлено: 16:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО сьогодні
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (ліворуч) і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: sverigesradio.se
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У США опублікували протокол про приєднання Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомив Держдеп США у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Повідомлення Білого Дому

У повідомлені Білого Дому, зазначається, що Швеція є сильною демократичною країною з високоефективними збройними силами, яка має спільні з альянсом цінності та світогляд.

Також пресслужба резиденції президента США заявила, що вступ Швеції до НАТО підвищить безпеку Штатів та їхніх партнерів.

Протокол про приєднання Швеціїх до НАТО. Фото: Держдеп США
Протокол про приєднання Швеціїх до НАТО. Фото: Держдеп США

Підготовка до офіційного вступу

За даними шведського видання The Local, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до США, щоб вручити Швеції ратифікаційні документи від своєї країни.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також знаходяться у Вашингтоні, куди прилетіли напередодні.

За розкладом, який оприлюднив Держдепартамент США, зустріч Блінкена та Крістерссона відбудеться о 18:15 за київським часом. Ймовірно, саме тоді він вручить документи про приєднання Швеції до НАТО, і країна стане офіційним членом військового альянсу.

Тим часом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вже заплановано церемонію підняття шведського прапора на понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, що 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. 

Раніше ми повідомляли, що президент Угорщини Томаш Шуйок у перший же день свого президентства підписав документ про ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

США
НАТО
Швеція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня