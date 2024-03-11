Швеция стала 32-м членом НАТО — в штаб-квартире подняли флаг страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: jasoninstitute.com

В столице Бельгии в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта, прошла официальная церемония включения Швеции в состав НАТО. Ее флаг подняли в штаб-квартире рядом с другими флагами стран-членов.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

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Церемония присоединения Швеции к НАТО

Во время пресс-конференции по случаю присоединения Швеции к НАТО Столтенберг поздравил президента страны Ульфа Кристерссона.

"Для меня большая честь приветствовать вас сегодня в штаб-квартире НАТО. Потому что это действительно исторический день. Через несколько минут мы поднимем шведский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО, и по всему Альянсу и поздравим вашу страну как 32-го члена НАТО", — сказал генсек.

При этом Столтенберг подчеркнул, что присоединение к Альянсу является положительным решением для Швеции, для стабильности на севере и для безопасности НАТО.

Скриншот поста Столтенберга

Президент Швеции подчеркнул, что страна вступает в новую эру.

"Мы перейдем от того, чтобы следовать за НАТО, к тому, чтобы быть НАТО. Я с нетерпением жду выполнения этой важной задачи", — отметил Кристерссон.

После выступления генсека и главы Швеции флаг страны подняли в штаб-квартире НАТО рядом с другим 31-м флагом стран-членов Альянса.

Поднятие флага Швеции в НАТО. Фото: AP

Напомним, в феврале парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Уже 7 марта в США опубликовали протокол о присоединении Швеции к НАТО, и она официально стала 32-м членом Альянса.