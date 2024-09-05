Швеція оголосила новий пакет фінансової допомоги для України

Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл. Фото: Reuters

Шведський уряд ухвалив рішення про надання додаткових 500 мільйонів крон, що приблизно дорівнює 49 мільйонам доларів США, для підтримки гуманітарних проєктів в Україні. Фінансування буде направлено на підтримку опалення та електропостачання.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

Читайте також:

Пакет допомоги від Швеції

В рамках цього проєкту планується установка двох газових турбін, що дозволить збільшити виробництво електричної енергії. За розрахунками уряду, новий внесок забезпечить електроенергією близько 185 тисяч українців.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 500 мільйонів шведських крон на підтримку тепло- та електропостачання в Україні. Росія все частіше атакує важливі об'єкти енергетичної інфраструктури. Ця нова допомога буде спрямована на забезпечення електроенергією близько 185 000 людей та допоможе підтримувати життєдіяльність українського суспільства, економіки та бізнесу. Це має вирішальне значення для стійкості України", — заявив міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш заявила, що цей пакет є одним з найбільших внесків Швеції в енергетичний сектор України і суттєво сприятимуть забезпеченню електроенергією лікарень та тисяч українських домівок.