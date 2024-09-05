Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot arrow

Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot

5 вересня 2024 16:48
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Україна отримає від Румунії систему Patriot
Система ППО Patriot. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 5 вересня, Румунія офіційно передала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний указ підписав президент країни Клаус Йоганніс.

Про це повідомляється на сайті президента Румунії.

Читайте також:

Передача Україні системи Patriot

Рішення про передачу системи було ухвалене після затвердження відповідного законопроєкту Нижньою та Верхньою палатами парламенту Румунії.

Румунія також надасть транспортні засоби, запасні частини, обладнання для обслуговування та початковий комплект матеріально-технічної підтримки та послуги з навчання для систем Patriot. 

У свою чергу, Міністерство національної оборони Румунії зобов'язане забезпечити фінансування, необхідне для покриття витрат на відновлення засобів наземної та протиповітряної оборони. Це включає сплату різних зборів і комісій, пов'язаних з підтримкою військової інфраструктури.

Після передачі системи Україні Румунія отримає новий оборонний комплекс, придбаний за кошти іноземних партнерів.

Також важливі новини дня по темі:

війна військова допомога Україна ППО війна в Україні Румунія Patriot

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

17:21 У Херсоні знову пролунали вибухи — що відомо

17:19 ВЛК під час дії відстрочки — чи можуть мобілізувати таку особу

17:17 Сервісний центр МВС на Одещині переїхав і працюватиме навіть під час тривог — деталі

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

16:58 Приватизація держбанків — у Раді вирішили змінити процедуру продажу

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

16:57 Рада проголосувала за нових очільників Міністерств — що про них відомо

16:53 Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку — юрист пояснила деталі

16:48 Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot

16:47 В Харкові пролунав вибух

16:45 На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні

Термінова новина

17:21 У Херсоні знову пролунали вибухи — що відомо

17:19 ВЛК під час дії відстрочки — чи можуть мобілізувати таку особу

17:17 Сервісний центр МВС на Одещині переїхав і працюватиме навіть під час тривог — деталі

16:58 Приватизація держбанків — у Раді вирішили змінити процедуру продажу

16:57 Рада проголосувала за нових очільників Міністерств — що про них відомо

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

16:53 Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку — юрист пояснила деталі

16:48 Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot

16:47 В Харкові пролунав вибух

16:45 На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні

16:32 У Білорусі російський безпілотник впав на будівлю — є руйнування

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець