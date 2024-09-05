Україна отримає від Румунії систему Patriot

Система ППО Patriot. Фото: Reuters

У четвер, 5 вересня, Румунія офіційно передала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний указ підписав президент країни Клаус Йоганніс.

Про це повідомляється на сайті президента Румунії.

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Передача Україні системи Patriot

Рішення про передачу системи було ухвалене після затвердження відповідного законопроєкту Нижньою та Верхньою палатами парламенту Румунії.

Румунія також надасть транспортні засоби, запасні частини, обладнання для обслуговування та початковий комплект матеріально-технічної підтримки та послуги з навчання для систем Patriot.

У свою чергу, Міністерство національної оборони Румунії зобов'язане забезпечити фінансування, необхідне для покриття витрат на відновлення засобів наземної та протиповітряної оборони. Це включає сплату різних зборів і комісій, пов'язаних з підтримкою військової інфраструктури.

Після передачі системи Україні Румунія отримає новий оборонний комплекс, придбаний за кошти іноземних партнерів.