Украина получит от Румынии систему Patriot

Румыния официально предоставила Украине систему ПВО Patriot
В четверг, 5 сентября, Румыния официально передала Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий указ подписал президент страны Клаус Йоханнис.
Об этом сообщается на сайте президента Румынии.
Передача Украине системы Patriot
Решение о передаче системы было принято после утверждения соответствующего законопроекта Нижней и Верхней палатами парламента Румынии.
Румыния также предоставит транспортные средства, запасные части, оборудование для обслуживания и первоначальный комплект материально-технической поддержки и обучение для систем Patriot.
Министерство национальной обороны Румынии, в свою очередь, обязано обеспечить финансирование, необходимое для покрытия расходов на восстановление средств наземной и противовоздушной обороны. Это включает в себя уплату различных собраний и комиссий, связанных с поддержкой военной инфраструктуры.
После передачи системы Украине Румыния получит новый оборонный комплекс, приобретенный за счет иностранных партнеров.
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