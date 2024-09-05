Украина получит от Румынии систему Patriot

Система ПВО Patriot. Фото: Reuters

В четверг, 5 сентября, Румыния официально передала Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий указ подписал президент страны Клаус Йоханнис.

Об этом сообщается на сайте президента Румынии.

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Передача Украине системы Patriot

Решение о передаче системы было принято после утверждения соответствующего законопроекта Нижней и Верхней палатами парламента Румынии.

Румыния также предоставит транспортные средства, запасные части, оборудование для обслуживания и первоначальный комплект материально-технической поддержки и обучение для систем Patriot.

Министерство национальной обороны Румынии, в свою очередь, обязано обеспечить финансирование, необходимое для покрытия расходов на восстановление средств наземной и противовоздушной обороны. Это включает в себя уплату различных собраний и комиссий, связанных с поддержкой военной инфраструктуры.

После передачи системы Украине Румыния получит новый оборонный комплекс, приобретенный за счет иностранных партнеров.