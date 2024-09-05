Швеция объявила новый пакет финансовой помощи для Украины

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл. Фото: Reuters

Шведское правительство приняло решение о предоставлении дополнительных 500 миллионов крон, что примерно равняется 49 миллионам долларов США, для поддержки гуманитарных проектов в Украине. Финансирование будет направлено на поддержку отопления и электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

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В рамках этого проекта планируется установка двух газовых турбин, что позволит увеличить производство электрической энергии. По расчетам правительства, новый вклад обеспечит электроэнергией около 185 тысяч украинцев.

"Сегодня правительство выделяет дополнительные 500 миллионов шведских крон на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине. Россия все чаще атакует важные объекты энергетической инфраструктуры. Эта новая помощь будет направлена на обеспечение электроэнергией около 185 000 человек и поможет поддерживать жизнедеятельность украинского общества, экономики и экономики бизнеса. Это имеет решающее значение для устойчивости Украины" , — заявил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

Министерство энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что этот пакет является одним из крупнейших вкладов Швеции в энергетический сектор Украины и будет существенно способствовать обеспечению электроэнергией больниц и тысяч украинских домов.