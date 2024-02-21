Швейцарські юристи хочуть обмежити ввезення зерна з окупованих територій України

Українське зерно. Фото: polygraf.net

Правозахисна організація Public Eye закликає посилити контроль за запобіганням ввезенню зерна з окупованих територій України. Торгівля продукцією з окупованих територій є військовим злочином і таке зерно таємно поширюється на глобальних ринках через порти Росії та окупованої частини України.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 21 лютого.

Обмеження на ввезення зерна з окупованих територій України

Звіт Public Eye зазначає, що нинішні швейцарські санкції проти Росії, синхронізовані з заходами ЄС, не мають значного впливу на припинення цих постачань.

Також Public Eye порушує питання необхідності розширення українських санкцій, включаючи заходи проти транзитної торгівлі, враховуючи важливу роль Швейцарії як центру світової торгівлі зерном.

Bloomberg повідомляє, що дослідження вийшло на тлі повідомлень швейцарських ЗМІ про купівлю компанією Vivalon AG з Цуга партії зерна, яке, ймовірно, походить з окупованої України. Компанія, згідно з внутрішнім звітом, припинила взаємодію з причетними до угоди компаніями та обіцяє посилити свої процедури відповідності нормам.

"У внутрішньому звіті йдеться про "недогляд" у транзакції, яка потенційно стосується зерна з окупованих територій України. Зокрема, заходи фірми з дотримання вимог не виявили, що судно, яке перевозило зерно San Cosmas, підпадало під міжнародні санкції під його попередньою назвою та власником". Корабель, який нещодавно змінив власника, не значився у списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами США, але перевірка його історичних зв'язків могла запобігти купівлі, згідно з внутрішнім звітом", — йдеться у статті Bloomberg.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України .

Ситуація на кордоні з Польщею, на думку політолога Олега Лісного, це глобальна проблема, яка відбувається всередині країни та інших європейських держав. Причина масштабних страйків – певна криза на зерновому ринку.