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Польша пропускает зерно из России в свою страну в больших объемах

18 февраля 2024 16:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Польша пропускает зерно из России в свою страну в больших объемах
Грузовики на границе. Иллюстративное фото: kor.ill.in.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше местные фермеры активно блокируют ввоз в их страну украинского зерна. Однако, по информации Центра противодействия дезинформации, Россия с 2022 по 2023 год завезла в Польшу 12 миллионов тонн своего зерна.

Об этом заявила глава департамента сбора и мониторинга дезинформации ЦПИ Алина Бондарчук, передает пресс-служба ЦПД.

По ее словам, в Польшу в то же время украинского зерна зашло всего 4,3 млн тонн.

"Сколько ввезено российского зерна в Польшу за период 2022-2023 года? 12 миллионов тонн. Сколько ввезла Украина миллионов тонн — 4,3", — подчеркнула она.

Сколько на самом деле Россия ввезла в Польшу своего зерна

Тем не менее Telegram-канал "Инсайдер UA" выяснил, что в действительности в этот период Россия завезла в Польшу не 12 млн тонн зерна, а 12 млн килограмм.

"Сумма в 12 млн — правильная. Но речь идет не о миллионах тонн, а о миллионах килограмм. Это разные вещи. ЦПД, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему", — добавили в сообщении.

сколько зерна Россия ввезла в Польшу
Скриншот сообщения из Telegram "Инсайдер UA"

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной.

Поэтому Украина может потерять более нескольких млрд грн из-за действий польских фермеров. Бюджет страны потерпит серьезный ущерб, если блокаду границы не остановят.

Польша
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Украина
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