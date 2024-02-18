Польща пропускає зерно з Росії до своєї країни у великих обсягах

Вантажівки на кордоні. Ілюстративне фото: kor.ill.in.ua

В Польщі місцеві фермери активно блокують ввезення до їхньої країни українського зерна. Проте, за інформацією Центру протидії дезінформації, Росія з 2022 по 2023 роки завезла до Польщі 12 мільйонів тонн свого зерна.

Про це заявила очільниця департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук, передає пресслужба ЦПД.

За її словами, до Польщі водночас українського зерна зайшло лише 4,3 млн тонн.

"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 року? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн — 4,3", — наголосила вона.

Скільки насправді Росія ввезла до Польщі свого зерна

Проте Telegram-канал "Инсайдер UA" з'ясував, що насправді в цей період Росія завезла до Польщі не 12 млн тонн зерна, а 12 млн кілограмів.

"Сума в 12 млн — правильна. Але йдеться не про мільйони тонн, а про мільйони кілограмів. Це різні речі. ЦПД, ти мав боротися зі злом, а не примкнути до нього", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Инсайдер UA"

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на кордоні з Україною.

Тому Україна може втратити понад декілька млрд грн через дії польських фермерів. Також бюджет країни зазнає серйозних збитків, якщо блокаду кордону не зупинять.