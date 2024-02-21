Швейцарские юристы хотят ограничить ввоз зерна из оккупированных территорий Украины

Украинское зерно. Фото: polygraf.net

Правозащитная организация Public Eye призывает усилить контроль за предотвращением ввоза зерна из оккупированных территорий Украины. Торговля продукцией с оккупированных территорий является военным преступлением, и такое зерно тайно распространяется на глобальных рынках через порты России и оккупированной части Украины.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 21 февраля.

Ограничения на ввоз зерна с оккупированных территорий Украины

Отчет Public Eye указывает, что нынешние швейцарские санкции против России, синхронизированные с мерами ЕС, не оказывают значительного влияния на прекращение этих поставок.

Также Public Eye поднимает вопрос о необходимости расширения украинских санкций, включая меры против транзитной торговли, учитывая важную роль Швейцарии как центра мировой торговли зерном.

Bloomberg сообщает, что исследование вышло на фоне сообщений швейцарских СМИ о покупке компанией Vivalon AG из Цуга партии зерна, вероятно, происходящего из оккупированной Украины. Компания, согласно внутреннему отчету, прекратила взаимодействие с причастными к сделке компаниями и обещает усилить свои процедуры соответствия нормам.

"Во внутреннем отчете говорится о "упущении" в транзакции, которая потенциально касается зерна из оккупированных территорий Украины. В частности, меры фирмы по соблюдению требований не обнаружили, что судно, перевозившее зерно San Cosmas, подпадало под международные санкции под его предварительным названием и владельцем. Корабль, недавно сменивший собственника, не числился в списке санкций Управления по контролю за иностранными активами США, но проверка его исторических связей могла предотвратить покупку, согласно внутреннему отчету", — говорится в статье Bloomberg.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна никогда не закрывалась от сельскохозяйственной продукции из Украины.

Ситуация на границе с Польшей, по мнению политолога Олега Лесного, это глобальная проблема, которая происходит внутри всей страны и других европейских государствах. Причина масштабных забастовок — определенный кризис на зерновом рынке.