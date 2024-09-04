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Шольц анонсував велику поставку Україні систем ППО IRIS-T

4 вересня 2024 17:55
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Німеччина передасть Україні системи ППО IRIS-T
Німецька система ППО Iris-T SLM. Фото: welt.de
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. З них 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T нададуть Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Шольц акцентував, що вже надані сім батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет і безпілотників. Він додав, що чотири системи будуть доставлені до кінця цього року, а решта – з початку наступного.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас", — підкреслив Шольц.

Згідно з інформацією неназваного чиновника німецького уряду, до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T, зокрема 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

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