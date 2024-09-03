Парламент Румунії підтримав передачу Україні системи ППО Patriot

Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення
Нижня палата парламенту Румунії затвердила законопроєкт, що передбачає передачу Україні системи ППО Patriot. Тепер для остаточного ухвалення потрібно підписання президента Румунії Клауса Йоханніса.
Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 3 вересня.
Передача Україні системи Patriot
Уряд Румунії представив законопроєкт до парламенту в понеділок, 2 вересня. Документ уже отримав схвалення Сенату, верхньої палати румунського парламенту.
Румунія вирішила віддати Україні одну з двох, що перебувають у неї в експлуатації батарей Patriot, при цьому для цього постачання необхідно, щоб союзники забезпечили Румунію новою системою Patriot.
Нагадаємо, що Румунія уклала контракт на суму 4 мільярди доларів для придбання систем Patriot ще в 2017 році. З того часу країна отримала чотири батареї, з яких дві вже знаходяться в експлуатації.
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