Парламент Румунії підтримав передачу Україні системи ППО Patriot

Системи ППО Patriot. Фото: Reuters

Нижня палата парламенту Румунії затвердила законопроєкт, що передбачає передачу Україні системи ППО Patriot. Тепер для остаточного ухвалення потрібно підписання президента Румунії Клауса Йоханніса.

Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 3 вересня.

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Передача Україні системи Patriot

Уряд Румунії представив законопроєкт до парламенту в понеділок, 2 вересня. Документ уже отримав схвалення Сенату, верхньої палати румунського парламенту.

Румунія вирішила віддати Україні одну з двох, що перебувають у неї в експлуатації батарей Patriot, при цьому для цього постачання необхідно, щоб союзники забезпечили Румунію новою системою Patriot.

Нагадаємо, що Румунія уклала контракт на суму 4 мільярди доларів для придбання систем Patriot ще в 2017 році. З того часу країна отримала чотири батареї, з яких дві вже знаходяться в експлуатації.