Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення arrow

Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення

3 вересня 2024 17:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Парламент Румунії підтримав передачу Україні системи ППО Patriot
Системи ППО Patriot. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Нижня палата парламенту Румунії затвердила законопроєкт, що передбачає передачу Україні системи ППО Patriot. Тепер для остаточного ухвалення потрібно підписання президента Румунії Клауса Йоханніса.

Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 3 вересня.

Читайте також:

Передача Україні системи Patriot

Уряд Румунії представив законопроєкт до парламенту в понеділок, 2 вересня. Документ уже отримав схвалення Сенату, верхньої палати румунського парламенту.

Румунія вирішила віддати Україні одну з двох, що перебувають у неї в експлуатації батарей Patriot, при цьому для цього постачання необхідно, щоб союзники забезпечили Румунію новою системою Patriot.

Нагадаємо, що Румунія уклала контракт на суму 4 мільярди доларів для придбання систем Patriot ще в 2017 році. З того часу країна отримала чотири батареї, з яких дві вже знаходяться в експлуатації.

Також важливі новини дня по темі:

війна військова допомога Україна ППО війна в Україні Румунія Patriot

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:12 Росіяни завдали удар по селу Макарове на Харківщині — загинула жінка

18:12 У КМДА показали стан ремонту перегону між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

18:10 Військовий облік переселенців — чи треба перед ТЦК стати на облік як ВПО

17:58 З Фінляндії до Тузлівських лиманів — на Одещині помітили грицика-мандрівника

17:53 Кудрицький прокоментував своє звільнення з посади голови Укренерго

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

17:51 До Ради надійшли заяви про відставку декількох міністрів — про кого йдеться

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

17:42 Спека повільно відступає — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

17:41 Експерт назвав причини, через які світла взимку може не бути по дві доби

17:28 Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення

18:12 Росіяни завдали удар по селу Макарове на Харківщині — загинула жінка

18:12 У КМДА показали стан ремонту перегону між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

18:10 Військовий облік переселенців — чи треба перед ТЦК стати на облік як ВПО

17:58 З Фінляндії до Тузлівських лиманів — на Одещині помітили грицика-мандрівника

17:53 Кудрицький прокоментував своє звільнення з посади голови Укренерго

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

17:51 До Ради надійшли заяви про відставку декількох міністрів — про кого йдеться

17:42 Спека повільно відступає — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

17:41 Експерт назвав причини, через які світла взимку може не бути по дві доби

17:28 Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення

17:26 Одеська бригада показала, як нищить російську техніку

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець