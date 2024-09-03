Парламент Румынии поддержал передачу Украине системы ПВО Patriot

Румыния в шаге от передачи Украине системы ПВО Patriot — парламент принял решение
Нижняя палата парламента Румынии утвердила законопроект, предусматривающий передачу Украине системы ПВО Patriot. Теперь для окончательного принятия требуется подписание президента Румынии Клауса Йоханниса.
Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 3 сентября.
Передача Украине системы Patriot
Правительство Румынии представило законопроект в парламент в понедельник, 2 сентября. Документ уже получил одобрение Сената, верхней палаты румынского парламента.
Румыния решила отдать Украине одну из двух находящихся у нее в эксплуатации батарей Patriot, при этом для этой поставки необходимо, чтобы союзники обеспечили Румынию новой системой Patriot.
Напомним, что Румыния заключила контракт на сумму в 4 миллиарда долларов для приобретения систем Patriot еще в 2017 году. С этого времени страна получила четыре батареи, из которых две уже находятся в эксплуатации.
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