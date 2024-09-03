Парламент Румынии поддержал передачу Украине системы ПВО Patriot

Системы ПВО Patriot. Фото: Reuters

Нижняя палата парламента Румынии утвердила законопроект, предусматривающий передачу Украине системы ПВО Patriot. Теперь для окончательного принятия требуется подписание президента Румынии Клауса Йоханниса.

Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 3 сентября.

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Передача Украине системы Patriot

Правительство Румынии представило законопроект в парламент в понедельник, 2 сентября. Документ уже получил одобрение Сената, верхней палаты румынского парламента.

Румыния решила отдать Украине одну из двух находящихся у нее в эксплуатации батарей Patriot, при этом для этой поставки необходимо, чтобы союзники обеспечили Румынию новой системой Patriot.

Напомним, что Румыния заключила контракт на сумму в 4 миллиарда долларов для приобретения систем Patriot еще в 2017 году. С этого времени страна получила четыре батареи, из которых две уже находятся в эксплуатации.