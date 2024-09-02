ППО для України — уряд Румунії зробив ще один крок до передачі Patriot

Уряд Румунії підтримав передачу системи ППО Patriot Україні — що далі
У понеділок, 2 вересня, уряд Румунії схвалив проєкт закону, що дозволяє передати Україні систему протиракетної оборони Patriot. Бухарест передасть Києву одну установку.
Про це повідомляє Reuters.
Коли Україна отримає Patriot від Румунії
Україна зможе отримати систему ППО після того, як парламент Румунії остаточно проголосує за урядовий законопроєкт.
У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.
"Після того як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке прискорить цю допомогу", — заявив речник уряду Румунії Міхай Константін.
Зазначимо, що у 2017 році Румунія уклала угоду зі США на закупівлю семи систем Patriot вартістю чотири мільярди доларів. Першу партію було доставлено у 2020 році. Зараз країна отримала чотири з цих систем, з яких дві вже перебувають в експлуатації.
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