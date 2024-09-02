ППО для України — уряд Румунії зробив ще один крок до передачі Patriot

Система протиракетної оборони Patriot. Фото: портал Мілітарний

У понеділок, 2 вересня, уряд Румунії схвалив проєкт закону, що дозволяє передати Україні систему протиракетної оборони Patriot. Бухарест передасть Києву одну установку.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Коли Україна отримає Patriot від Румунії

Україна зможе отримати систему ППО після того, як парламент Румунії остаточно проголосує за урядовий законопроєкт.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

"Після того як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке прискорить цю допомогу", — заявив речник уряду Румунії Міхай Константін.

Зазначимо, що у 2017 році Румунія уклала угоду зі США на закупівлю семи систем Patriot вартістю чотири мільярди доларів. Першу партію було доставлено у 2020 році. Зараз країна отримала чотири з цих систем, з яких дві вже перебувають в експлуатації.