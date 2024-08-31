У Румунії знайшли мертвого українця з вогнепальним пораненням

Автомобіль поліції Румунії. Ілюстартивне фото: if.politiaromana.ro

У Румунії виявили мертвого 26-річного українця з вогнепальним пораненням у голову, поруч з тілом була мисливська зброя. Поліція розслідує обставини його смерті.

Про це повідомило видання News.ro у суботу, 31 серпня.

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Поліція Румунії розслідує обставини смерті 26-річного українця, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову неподалік від кордону. Поруч із тілом була мисливська зброя.

Поліція Ботошані повідомила, що близько 8:00, чоловік із комуни Джордже-Енеску сповістив правоохоронців про те, що в його домі перебуває мертвий громадянин України.

Поліцейські встановили, що українець приїхав до Румунії кілька днів тому та домовився з господарем будинку про проживання в обмін на роботу по господарству.

Наразі на місці події тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин інциденту. Поліція Ботошані розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства та порушення правил зберігання зброї.

За даними джерела видання в поліції, загиблий чоловік нелегально прибув до Румунії кілька днів тому разом з іншим українцем, місце перебування якого наразі невідоме.