Кислиця натякнув на смерть голови МЗС Росії Сергія Лаврова

Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS

Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця натякнув на можливу смерть голови Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Офіційних повідомлень щодо цього не було.

Про це Сергій Кислиця написав у X(Twitter) у суботу, 31 серпня.

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Кислиця зазначив, що для деяких російських військових злочинців смерть у своєму ліжку може здатися простим виходом. Він також висловив своє бажання побачити Лаврова на лаві підсудних.

"Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище", — написав Кислиця, опублікувавши фото Лаврова.

Він додав, що попри те, дехто стверджує, що Лавров уже помер, він волів би, щоб той залишався живим, аби постати перед судом.

"Дехто каже, що він уже "склеїв ласти", та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних" — зазначив у своєму пості представник України при Раді безпеки ООН.

Допис Кислиці. Фото: скриншот

Наразі жодних офіційних підтверджень щодо смерті або стану здоров’я Лаврова немає.