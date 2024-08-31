Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кислица намекнул на смерть главы МИД РФ Лаврова arrow

Кислица намекнул на смерть главы МИД РФ Лаврова

31 августа 2024 23:28
Валерия Барановская - редактор
Кислица намекнул на смерть главы МИД России Сергея Лаврова
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS
Валерия Барановская - редактор

Постоянный представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица намекнул на возможную смерть главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальных сообщений по этому поводу не было.

Об этом Сергей Кислица написал в X(Twitter) в субботу, 31 августа.

Читайте также:

Кислица намекнул насмерть главы МИД РФ Сергея Лаврова

Кислица отметил, что для некоторых российских военных преступников смерть в своей постели может показаться простым выходом. Он также выразил свое желание увидеть Лаврова на скамье подсудимых.

"Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище", — написал Кислица, опубликовав фото Лаврова.

Он добавил, что, несмотря на то, что некоторые утверждают, что Лавров уже умер, он предпочел бы, чтобы тот оставался в живых, чтобы предстать перед судом.

"Некоторые говорят, что он уже "склеил ласты", но все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", — отметил в своем посту представитель Украины при Совбезе ООН.

Кислица намекнул на смерть Лаврова
Сообщение Кислицы. Фото: скриншот

Пока никаких официальных подтверждений относительно смерти или состояния здоровья Лаврова нет.

Также важные новости дня по теме:

смерть Сергей Лавров Сергей Кислица Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:35 Отключение света в Киеве 1 сентября — в Укрэнерго ввели графики

23:28 Кислица намекнул на смерть главы МИД РФ Лаврова

23:09 Кудрицкий может уйти с поста руководителя Укрэнерго уже на этой неделе, — СМИ

22:45 В Харькове раздался громкий взрыв

22:34 ТЦК оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину с инвалидностью — что решил суд

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

22:30 Российская армия обстреливает Суджу в Курской области, оставляя город в руинах — ВСУ

22:25 Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина 1 сентября

21:54 Графики отключения на Одесчине — когда завтра ждать света

21:34 В Минобороны анонсировали появление электронного удостоверения военного в приложении "Армия+"

21:26 У Украины есть первая медаль Паралимпиады в велотреке

23:35 Отключение света в Киеве 1 сентября — в Укрэнерго ввели графики

23:28 Кислица намекнул на смерть главы МИД РФ Лаврова

23:09 Кудрицкий может уйти с поста руководителя Укрэнерго уже на этой неделе, — СМИ

22:45 В Харькове раздался громкий взрыв

22:34 ТЦК оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину с инвалидностью — что решил суд

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

22:30 Российская армия обстреливает Суджу в Курской области, оставляя город в руинах — ВСУ

22:25 Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина 1 сентября

21:54 Графики отключения на Одесчине — когда завтра ждать света

21:34 В Минобороны анонсировали появление электронного удостоверения военного в приложении "Армия+"

21:26 У Украины есть первая медаль Паралимпиады в велотреке

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку