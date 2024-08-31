Кислица намекнул на смерть главы МИД России Сергея Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Постоянный представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица намекнул на возможную смерть главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальных сообщений по этому поводу не было.

Об этом Сергей Кислица написал в X(Twitter) в субботу, 31 августа.

Читайте также:

Кислица намекнул насмерть главы МИД РФ Сергея Лаврова

Кислица отметил, что для некоторых российских военных преступников смерть в своей постели может показаться простым выходом. Он также выразил свое желание увидеть Лаврова на скамье подсудимых.

"Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище", — написал Кислица, опубликовав фото Лаврова.

Он добавил, что, несмотря на то, что некоторые утверждают, что Лавров уже умер, он предпочел бы, чтобы тот оставался в живых, чтобы предстать перед судом.

"Некоторые говорят, что он уже "склеил ласты", но все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", — отметил в своем посту представитель Украины при Совбезе ООН.

Сообщение Кислицы. Фото: скриншот

Пока никаких официальных подтверждений относительно смерти или состояния здоровья Лаврова нет.