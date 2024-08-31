В Румынии нашли мертвого украинца с огнестрельным ранением

Автомобиль полиции в Румынии. Иллюстративное фото: if.politiaromana.ro

В Румынии обнаружили мертвого 26-летнего украинца с огнестрельным ранением в голову, рядом с телом было охотничье оружие. Полиция расследует обстоятельства его смерти.

Об этом сообщило издание News.ro в субботу, 31 августа.

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Полиция Румынии расследует обстоятельства смерти 26-летнего украинца, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову недалеко от границы. Рядом с телом было охотничье оружие.

Полиция Ботошани сообщила, что около 8:00 мужчина из коммуны Джордже-Энеску сообщил правоохранителям о том, что в его доме находится мертвый гражданин Украины.

Полицейские установили, что украинец приехал в Румынию несколько дней назад и договорился с хозяином о проживании в обмен на работу по хозяйству.

На месте происшествия продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Полиция Ботошани начала уголовное производство по факту убийства и нарушения правил хранения оружия.

По данным источника издания в полиции, погибший мужчина нелегально прибыл в Румынию несколько дней назад вместе с другим украинцем, местонахождение которого пока неизвестно.