В Румынии нашли мертвого украинца с огнестрельным ранением

В Румынии нашли застреленного украинца — полиция расследует обстоятельства инцидента
В Румынии обнаружили мертвого 26-летнего украинца с огнестрельным ранением в голову, рядом с телом было охотничье оружие. Полиция расследует обстоятельства его смерти.
Об этом сообщило издание News.ro в субботу, 31 августа.
В Румынии нашли застреленного 26-летнего украинца
Полиция Румынии расследует обстоятельства смерти 26-летнего украинца, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову недалеко от границы. Рядом с телом было охотничье оружие.
Полиция Ботошани сообщила, что около 8:00 мужчина из коммуны Джордже-Энеску сообщил правоохранителям о том, что в его доме находится мертвый гражданин Украины.
Полицейские установили, что украинец приехал в Румынию несколько дней назад и договорился с хозяином о проживании в обмен на работу по хозяйству.
На месте происшествия продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Полиция Ботошани начала уголовное производство по факту убийства и нарушения правил хранения оружия.
По данным источника издания в полиции, погибший мужчина нелегально прибыл в Румынию несколько дней назад вместе с другим украинцем, местонахождение которого пока неизвестно.
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