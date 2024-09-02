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Правительство Румынии поддержало передачу системы ПВО Patriot Украине — что дальше

2 сентября 2024 14:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ПВО для Украины — правительство Румынии сделало еще один шаг к передаче Patriot
Система противоракетной обороны Patriot. Фото: портал Милитарный
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 2 сентября, правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему противоракетной обороны Patriot. Бухарест передаст Киеву одну установку.

Об этом сообщает Reuters.

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Украина сможет получить систему ПВО после того, как парламент Румынии окончательно проголосует за правительственный законопроект.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны.

"После того как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое ускорит эту помощь", — заявил представитель правительства Румынии Михай Константин.

Отметим, что в 2017 году Румыния заключила соглашение с США на закупку семи систем Patriot стоимостью в четыре миллиарда долларов. Первая партия была доставлена в 2020 году. Сейчас страна получила четыре из этих систем, две из которых уже находятся в эксплуатации.

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