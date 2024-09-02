ПВО для Украины — правительство Румынии сделало еще один шаг к передаче Patriot

Система противоракетной обороны Patriot. Фото: портал Милитарный

В понедельник, 2 сентября, правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему противоракетной обороны Patriot. Бухарест передаст Киеву одну установку.

Об этом сообщает Reuters.

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Украина сможет получить систему ПВО после того, как парламент Румынии окончательно проголосует за правительственный законопроект.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны.

"После того как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое ускорит эту помощь", — заявил представитель правительства Румынии Михай Константин.

Отметим, что в 2017 году Румыния заключила соглашение с США на закупку семи систем Patriot стоимостью в четыре миллиарда долларов. Первая партия была доставлена в 2020 году. Сейчас страна получила четыре из этих систем, две из которых уже находятся в эксплуатации.