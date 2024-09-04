Військова допомога — Володимир Зеленський назвав суму підтримки від Ірландії

Зеленський назвав кількість допомоги, яку передала Ірландія з початку війни
З початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала Україні допомогу на суму близько 380 млн євро і продовжує робити це далі. Сьогодні, 4 вересня, країни підписали двосторонню угоду про підтримку та співробітництво.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.
Допомога Ірландії для України
"З початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія стійко підтримує нашу державу та надала Україні допомогу на суму близько 380 млн євро. Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між нашими державами", — йдеться у повідомленні глави держави.
За його словами, Ірландія зобов’язалася виділити нашій країні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу в цьому році.
Зеленський подякував народу та уряду Ірландії за солідарність з українцями та непохитну підтримку.
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