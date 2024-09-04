Военная помощь — Владимир Зеленский назвал сумму поддержки от Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила Украине помощь на сумму около 380 млн. евро и продолжает делать это дальше. Сегодня, 4 сентября, страны подписали двустороннее соглашение о поддержке и сотрудничестве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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"С начала полномасштабного российского вторжения Ирландия устойчиво поддерживает наше государство и предоставила Украине помощь на сумму около 380 млн евро. Сегодня вместе с Премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между нашими государствами", — говорится в сообщении главы государства.

По его словам, Ирландия обязалась выделить нашей стране еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь в этом году.

Зеленский поблагодарил народ и правительство Ирландии за солидарность с украинцами и непоколебимую поддержку.