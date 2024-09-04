Украина и Ирландия 4 сентября заключили двустороннее соглашение — какую помощь получит Киев

Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис 4 сентября прибыл с рабочим визитом в Киев. В результате совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, страны заключили двустороннее соглашение, которое предусматривает военную и гуманитарную помощь для Киева.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время совместной пресс-конференции Гаррис заверил Зеленского в поддержке Украины и заявил, что его страна предоставит 36 млн евро на гуманитарную помощь Киеву. Кроме того, Ирландия обязалась выделить нашему государству еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку.

Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

В то же время в Офисе президента добавили, что это не вся помощь от Ирландии. В частности, ирландский премьер пообещал, что его страна:

предоставит системы разминирования и оборудования для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию;

изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция;

обеспечит постоянную подготовку Вооруженных сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине;

будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию;

продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира.

Как известно, всего с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн евро. Также Харрис отметил, что в Ирландии сейчас находится 109 тысяч украинцев, которые сбежали от войны.