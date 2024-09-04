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Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение — о чем договорились

4 сентября 2024 14:15
Катерина Османская - Редактор
Украина и Ирландия 4 сентября заключили двустороннее соглашение — какую помощь получит Киев
Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис 4 сентября прибыл с рабочим визитом в Киев. В результате совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, страны заключили двустороннее соглашение, которое предусматривает военную и гуманитарную помощь для Киева.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время совместной пресс-конференции Гаррис заверил Зеленского в поддержке Украины и заявил, что его страна предоставит 36 млн евро на гуманитарную помощь Киеву. Кроме того, Ирландия обязалась выделить нашему государству еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку. 

  • Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение — о чем договорились - фото 1
    Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
  • Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение — о чем договорились - фото 2
    Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
  • Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение — о чем договорились - фото 3
    Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
  • Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение — о чем договорились - фото 4
    Саймон Харрис и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
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В то же время в Офисе президента добавили, что это не вся помощь от Ирландии. В частности, ирландский премьер пообещал, что его страна:

  • предоставит системы разминирования и оборудования для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию;
  • изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция;
  • обеспечит постоянную подготовку Вооруженных сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине;
  • будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию;
  • продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира.

Как известно, всего с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн евро. Также Харрис отметил, что в Ирландии сейчас находится 109 тысяч украинцев, которые сбежали от войны. 

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