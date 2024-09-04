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Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились

4 вересня 2024 14:15
Катерина Османська - Редактор
Україна та Ірландія 4 вересня уклали двосторонню угоду — яку допомогу отримає Київ
Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс 4 вересня прибув з робочим візитом до Києва. Внаслідок спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, країни уклали двосторонню угоду, яка передбачає військову та гуманітарну допомогу для Києва.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Під час спільної пресконференції Гарріс запевнив Зеленського в підтримці України та заявив, що його країна надасть 36 млн євро на гуманітарну допомогу Києву. Крім того, Ірландія зобов'язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку. 

  • Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились - фото 1
    Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
  • Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились - фото 2
    Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
  • Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились - фото 3
    Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
  • Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились - фото 4
    Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
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Водночас в Офісі президента додали, що це не вся допомога від Ірландії. Зокрема, ірландський прем'єр пообіцяв, що його країна:

  • надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування;
  • вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція;
  • забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні;
  • сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, та подальшому посиленню санкційного тиску на Росію;
  • продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру. 

Як відомо, загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро. Також Гарріс зазначив, що в Ірландії наразі перебуває 109 тисяч українців, які втекли від війни. 

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Володимир Зеленський українці військова допомога Ірландія гуманітарна допомога угода війна в Україні

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