Україна та Ірландія 4 вересня уклали двосторонню угоду — яку допомогу отримає Київ

Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс 4 вересня прибув з робочим візитом до Києва. Внаслідок спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, країни уклали двосторонню угоду, яка передбачає військову та гуманітарну допомогу для Києва.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Під час спільної пресконференції Гарріс запевнив Зеленського в підтримці України та заявив, що його країна надасть 36 млн євро на гуманітарну допомогу Києву. Крім того, Ірландія зобов'язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку.

Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Саймон Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Водночас в Офісі президента додали, що це не вся допомога від Ірландії. Зокрема, ірландський прем'єр пообіцяв, що його країна:

надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування;

вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція;

забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні;

сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, та подальшому посиленню санкційного тиску на Росію;

продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру.

Як відомо, загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро. Також Гарріс зазначив, що в Ірландії наразі перебуває 109 тисяч українців, які втекли від війни.