Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T

Немецкая система ПВО Iris-T SLM. Фото: welt.de

Германия заказала у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG еще 22 системы IRIS-T. Из них 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T предоставит Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

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Шольц акцентировал, что уже предоставлены семь батарей IRIS-T помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников. Он добавил, что четыре системы будут доставлены до конца этого года, а остальные – с начала следующего.

"Это показывает, что немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы заранее спланировали и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина и в будущем могла полностью положиться на нас", — подчеркнул Шольц.

Согласно информации неназванного чиновника немецкого правительства, к 2026 году Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T, в том числе 12 систем средней дальности и 12 систем малой дальности.