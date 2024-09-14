Шнобелівська премія-2024 — перелік лауреатів у різних сферах

Шнобелівська премія-2024. Фото: скриншот з відео

У Массачусетському технологічному інституті відбулася церемонія вручення Шнобелівської премії. Там відзначили дослідження в різних сферах.

Про це повідомляє Improbable Research.

Читайте також:

Шнобелівська премія-2024

Цьогорічна церемонія вручення Шнобелівської премії була особливою, оскільки вперше після пандемії COVID-19 вона відбулася в офлайн-форматі.

На заході були присутні нобелівські лауреати, а також традиційно запускали паперові літачки.

Премія з фізіології

Японська команда дослідників здобула нагороду за відкриття, що ссавці можуть поглинати кисень через пряму кишку, підтверджене випробуваннями на мишах, щурах і свинях.

Це дослідження стало основою для клінічних випробувань, які мають з'ясувати, чи можна використовувати цей механізм для лікування дихальної недостатності.

Мир

Посмертно нагороджено американського психолога Б. Ф. Скіннера за дослідження, в якому він вивчав можливість використання живих голубів для наведення ракет на цілі.

Ботаніка

Джейкоб Вайт із США та Феліпе Ямашіта з Німеччини отримали нагороду за дослідження, яке показало, що південноамериканська рослина Boquila trifoliolata здатна імітувати листя навіть пластикових рослин, поруч із якими вона росте. Це привело їх до висновку, що гіпотеза про наявність зору у рослин може бути правдоподібною.

Ліки

Команда зі Швейцарії, Німеччини та Бельгії здобула перемогу, довівши, що фальшиві ліки з неприємними побічними ефектами можуть бути ефективнішими для пацієнтів, ніж звичайне плацебо.

Фізика

Джеймс Ляо з Університету Флориди отримав нагороду за ретельне дослідження плавальних здібностей мертвої форелі, результати якого були опубліковані в багатьох наукових журналах.

Імовірність

Команда з 50 дослідників, здебільшого з Нідерландів, підкинула 350 757 монет, щоб перевірити гіпотезу колишнього фокусника і професора статистики зі Стенфорда Персі Діаконіса. Їхня робота підтвердила, що монети частіше падають у тому ж положенні, з якого їх підкидали, за що й отримали нагороду.

Хімія

Команда з Амстердама отримала відзнаку за використання методу хроматографії, щоб відокремити п'яних черв'яків від тверезих у рамках дослідження полімерів.

Біологія

Покійні Фордайс Елі та Вільям Петерсен отримали нагороду за дослідження 1940 року, яке вивчало вплив стресу на виробництво молока. Вони посадили кота на спину корови і підривали паперові пакети, що призвело до зниження вироблення молока через переляк.

Анатомія

Нагороду отримав дослідник Роман Хонсарі за доказ того, що в Південній півкулі волосся на голові закручується по спіралі проти годинникової стрілки.

Демографія

Сол Ньюман отримав відзнаку за виявлення того, що багато заяв про наддовгожителів та вікові рекорди походять з регіонів із низькою тривалістю життя, де спостерігається відсутність свідоцтв про народження, численні канцелярські помилки та шахрайство з пенсіями.