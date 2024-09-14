Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шнобелівська премія — хто став лауретом цього року arrow

Шнобелівська премія — хто став лауретом цього року

14 вересня 2024 16:10
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Шнобелівська премія-2024 — перелік лауреатів у різних сферах
Шнобелівська премія-2024. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Массачусетському технологічному інституті відбулася церемонія вручення Шнобелівської премії. Там відзначили дослідження в різних сферах.

Про це повідомляє Improbable Research.

Читайте також:

Шнобелівська премія-2024

Цьогорічна церемонія вручення Шнобелівської премії була особливою, оскільки вперше після пандемії COVID-19 вона відбулася в офлайн-форматі.

На заході були присутні нобелівські лауреати, а також традиційно запускали паперові літачки.

Премія з фізіології

Японська команда дослідників здобула нагороду за відкриття, що ссавці можуть поглинати кисень через пряму кишку, підтверджене випробуваннями на мишах, щурах і свинях.

Це дослідження стало основою для клінічних випробувань, які мають з'ясувати, чи можна використовувати цей механізм для лікування дихальної недостатності.

Мир

Посмертно нагороджено американського психолога Б. Ф. Скіннера за дослідження, в якому він вивчав можливість використання живих голубів для наведення ракет на цілі.

Ботаніка

Джейкоб Вайт із США та Феліпе Ямашіта з Німеччини отримали нагороду за дослідження, яке показало, що південноамериканська рослина Boquila trifoliolata здатна імітувати листя навіть пластикових рослин, поруч із якими вона росте. Це привело їх до висновку, що гіпотеза про наявність зору у рослин може бути правдоподібною.

Ліки

Команда зі Швейцарії, Німеччини та Бельгії здобула перемогу, довівши, що фальшиві ліки з неприємними побічними ефектами можуть бути ефективнішими для пацієнтів, ніж звичайне плацебо.

Фізика

Джеймс Ляо з Університету Флориди отримав нагороду за ретельне дослідження плавальних здібностей мертвої форелі, результати якого були опубліковані в багатьох наукових журналах.

Імовірність

Команда з 50 дослідників, здебільшого з Нідерландів, підкинула 350 757 монет, щоб перевірити гіпотезу колишнього фокусника і професора статистики зі Стенфорда Персі Діаконіса. Їхня робота підтвердила, що монети частіше падають у тому ж положенні, з якого їх підкидали, за що й отримали нагороду.

Хімія

Команда з Амстердама отримала відзнаку за використання методу хроматографії, щоб відокремити п'яних черв'яків від тверезих у рамках дослідження полімерів.

Біологія

Покійні Фордайс Елі та Вільям Петерсен отримали нагороду за дослідження 1940 року, яке вивчало вплив стресу на виробництво молока. Вони посадили кота на спину корови і підривали паперові пакети, що призвело до зниження вироблення молока через переляк.

Анатомія

Нагороду отримав дослідник Роман Хонсарі за доказ того, що в Південній півкулі волосся на голові закручується по спіралі проти годинникової стрілки.

Демографія

Сол Ньюман отримав відзнаку за виявлення того, що багато заяв про наддовгожителів та вікові рекорди походять з регіонів із низькою тривалістю життя, де спостерігається відсутність свідоцтв про народження, численні канцелярські помилки та шахрайство з пенсіями.

Також важливі новини дня по темі:

наука премія ліки вчені дослідження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:15 На Миколаївщині підприємство скидає забруднені води в Південний Буг

16:10 Шнобелівська премія — хто став лауретом цього року

15:46 Хотів дати хабар прикордоннику — на Одещині затримали водія вантажівки з наркотиками

15:44 Чорноморець вирвав перемогу в Інгульця завдяки красивому голу

15:41 У Китаї продають копії українських броньованих евакуаційних капсул

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:30 Дощів не оминути — Діденко попередила регіони, де завтра пануватиме негода

15:20 Лубінець заявив, що більшість звільнених воїнів були в полоні з перших днів вторгнення РФ

15:18 Ціни на деякі овочі продовжать зростати — в Мінагро дали невтішний прогноз

15:13 Партизани АТЕШ розвідали стратегічний завод у Росії, який можуть дістати БпЛА — що відомо

15:00 Росія атакує порти Одещини та готує удари по газотранспортній системі

16:15 На Миколаївщині підприємство скидає забруднені води в Південний Буг

16:10 Шнобелівська премія — хто став лауретом цього року

15:46 Хотів дати хабар прикордоннику — на Одещині затримали водія вантажівки з наркотиками

15:44 Чорноморець вирвав перемогу в Інгульця завдяки красивому голу

15:41 У Китаї продають копії українських броньованих евакуаційних капсул

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:30 Дощів не оминути — Діденко попередила регіони, де завтра пануватиме негода

15:20 Лубінець заявив, що більшість звільнених воїнів були в полоні з перших днів вторгнення РФ

15:18 Ціни на деякі овочі продовжать зростати — в Мінагро дали невтішний прогноз

15:13 Партизани АТЕШ розвідали стратегічний завод у Росії, який можуть дістати БпЛА — що відомо

15:00 Росія атакує порти Одещини та готує удари по газотранспортній системі

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра