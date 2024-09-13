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Хворіти небезпечно — у Бердянську значно погіршується якість ліків

13 вересня 2024 06:07
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
У Бердянську ліки поганої якості
Таблетки. Ілюстративне фото: росЗМІ
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Жителі тимчасово окупованого Бердянська відзначають, що ліки російського виробництва, які завозять окупанти, мають дуже погану якість. Є навіть випадки смертей серед людей з хронічними хворобами, які перейшли на російські препарати. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. 

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Неякісні російські ліки

Окупанти в Бердянську здебільшого завозять ліки російського виробництва. Усі вони — поганої якості, повідомляють місцеві. При чому, як в аптеках, так і в медичних закладах. 

"Я знаю кілька людей з хронічними захворюваннями, які раніше через певні інтервали лягали в лікарню, щоб так би мовити "прокапатись". Це або діабет, або гіпертонія, або ще щось. Так от таких людей кілька вже померло, тому що те, що вони капають, воно неякісне", — розповів Віктор Дудкалов. 

А для деяких критичних випадків у лікарнях навіть немає потрібних медикаментів для лікування. Єдиною альтернативою для місцевих є ліки індійського виробництва, які, за повідомленнями, є кращими за російські. 

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