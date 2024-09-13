В Бердянске лекарства плохого качества

Таблетки. Иллюстративное фото: росСМИ

Жители временно оккупированного Бердянска отмечают, что лекарства российского производства, которые завозят оккупанты, имеют очень плохое качество. Есть даже случаи смертей среди людей с хроническими болезнями, перешедшими на российские препараты.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Некачественные российские лекарства

Оккупанты в Бердянске в основном завозят лекарства российского производства. Все они плохого качества, сообщают местные. Причем как в аптеках, так и в медицинских учреждениях.

"Я знаю несколько человек с хроническими заболеваниями, которые раньше через определенные интервалы ложились в больницу, чтобы так сказать "прокапаться". Это или диабет, или гипертония, или еще что-то. Так вот таких людей несколько уже умерло, потому что то, что они капают, оно некачественно", — рассказал Виктор Дудкалов.

А для некоторых критических случаев в больницах попросту нет медикаментов для лечения. Единственной альтернативой для местных являются лекарства индийского производства, которые, по сообщениям, лучше российских.