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В Бердянске можно получить квартиру за стукачество — в райсовете рассказали об инвентаризации жилья

24 июня 2024 06:16
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Бердянске привлекут институт стукачества
Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированном Бердянске продолжается активная инвентаризация имущества жителей — речь идет в основном о жилых и нежилых помещениях, а также о земельных участках. Люди могут сообщить о пустой квартире и, если экспертиза это подтвердит, могут забрать эту квартиру себе — тем самым оккупанты вводят институт стукачества.

Об этом Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Инвентаризация и "отжим" жилья в Бердянске

Инвентаризация частной собственности в Бердянске продолжается чуть ли не с начала оккупации. Она имеет разные волны активности. Речь идет о жилье, нежилой недвижимости, и отдельная история с земельными участками.

"В свое время оккупанты опубликовали перечень земельных участков, по которым, по их оценке, нужно разбираться — очевидно, это был какой-то выдержки из кадастра или откуда-то, где они нашли. И там было чуть ли не больше полумиллиона наименований земельных участков. Это не только Бердянск, но, кажется, и Бердянский район. Это и земли под дачное строительство, и земли сельхозназначения, и земли под жильем, и все, что угодно", — рассказал Виктор Дудукалов.

Оккупанты вводят все новые и новые правила. Недавно они приняли целый закон, который действует исключительно на территории Запорожской области и предусматривает порядок и процедуру выявления безхозного, по их мнению, имущества, его дальнейшего изъятия и реализации.

"Сначала они ищут владельца, выясняют оплачивается ли там коммуналка, или нет, может ли быть в той пустой квартире какая-то опасность — взрывчатка или флаги украинские. Затем обращаются в суд оккупантский, который принимает решение об отжиме, то есть национализации", — сообщил зампредседателя местного райсовета.

К тому же в Бердянске вводят институт стукачества. Кто угодно может сообщить, что есть пустая квартира, и никто там не живет — по их правилам это должен быть год. В результате, по желанию, человек может эту квартиру получить.

Напомним, в Бердянском райсовете рассказали, как проходит строительство железной дороги из России в Крым, и для чего эту железную дорогу будут использовать.

Также отметим, что в начале мая в Бердянске взорвали автомобиль организатора пыточных. Речь идет об оккупационном должностном лице Ананевском Евгении Александровиче.

Бердянск
Запорожская область
жилье
оккупанты
оккупация
имущество

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