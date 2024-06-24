У Бердянську запроаджують інститут стукацтва

Тимчасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Бердянську триває активна інвентаризація майна мешканців — йдеться здебільшого про житлові та нежитлові приміщення, а також земельні ділянки. Люди можуть повідомити про порожню квартиру і, якщо експертиза це підтвердить, можуть забрати цю квартиру собі — тим самим окупанти запроваджують інститут стукацтва.

Про це Новини.LIVE розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Інвентаризація та "віджим" житла у Бердянську

Інвентаризація приватної власності в Бердянську триває ледь не від початку окупації. Вона має різні хвилі активності. Йдеться про помешкання, нежитлову нерохумість, і окрема історія з земельними ділянками.

"Свого часу окупанти опублікували перелік земельних ділянок, щодо яких, за їхньою оцінкою, потрібно розбиратися — вочевидь, це був якийсь витяг з кадастру чи звідкись, десь вони знайшли. І там було ледь не більше, ніж пів мільйона найменувань земельних ділянок. Це не тільки Бердянськ, а й, здається, Бердянський район. Це і землі під дачне будівництво, і землі сільгосппризначення, і землі під житлом, і все що завгодно", — розповів Віктор Дудукалов.

Окупанти запроваджують усе нові й нові правила. Не так давно вони прийняли цілий закон, який діє виключно на території Запорізької області та передбачає порядок і процедуру виявлення нычийного, на їхню думку, майна, його подальшого вилучення та реалізації.

"Спочатку вони шукають власника, зʼясовують, чи сплачується там комуналка, чи ні, чи може бути в тій порожній квартирі якась небезпека — вибухівка чи прапори українські. Потім звертаються до суду окупантського, який приймає рішення про віджим, тобто націоналізацію", — повідомив заступник голови місцевої райради.

До того ж, у Бердянську запроваджують інститут стукацтва. Будь-хто може повідомити, що є порожня квартира, і ніхто там не мешкає — за їхніми правилами, це має бути рік. У результаті, за бажання, людина може цю квартиру отримати.

Нагадаємо, у Бердянській районній раді розповіли, як проходить будівництво залізниці з Росії до Криму і для чого цю залізницю використовуватимуть.

Також зазначимо, що на початку травня у Бердянську підірвали автомобіль організатора катівень. Йдеться про окупаційного посадовця Ананевського Євгена Олександровича.