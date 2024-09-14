Шнобелевская премия-2024 — перечень лауреатов в различных сферах

Шнобелевская премия-2024. Фото: скриншот с видео

В Массачусетском технологическом институте прошла церемония вручения Шнобелевской премии. Там отметили исследования в различных сферах.

Об этом сообщает Improbable Research.

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Шнобелевская премия-2024

Нынешняя церемония вручения Шнобелевской премии была особенной, поскольку впервые после пандемии COVID-19 она прошла в офлайн-формате.

На мероприятии присутствовали нобелевские лауреаты, а также традиционно запускали бумажные самолетики.

Премия по физиологии

Японская команда исследователей получила награду за открытие, что млекопитающие могут поглощать кислород через прямую кишку, подтвержденное испытаниями на мышах, крысах и свиньях.

Это исследование стало основой клинических испытаний, которые должны выяснить, можно ли использовать этот механизм для лечения дыхательной недостаточности.

Мир

Посмертно награжден американский психолог Б. Ф. Скиннер за исследование, в котором он изучал возможность использования живых голубей для наведения ракет на цели.

Ботаника

Джейкоб Уайт из США и Фелипе Ямашита из Германии получили награду за исследование, которое показало, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata способно имитировать листья даже пластиковых растений, рядом с которыми оно растет. Это привело их к выводу, что гипотеза о наличии зрения у растений может быть правдоподобной.

Лекарство

Команда из Швейцарии, Германии и Бельгии одержала победу, доказав, что фальшивые лекарства с неприятными побочными эффектами могут быть более эффективными для пациентов, чем обычное плацебо.

Физика

Джеймс Ляо из Университета Флориды получил награду за тщательное исследование плавательных способностей мертвой форели, результаты которого были опубликованы во многих научных журналах.

Вероятность

Команда из 50 исследователей, в основном из Нидерландов, подбросила 350 757 монет, чтобы проверить гипотезу бывшего фокусника и профессора статистики из Стэнфорда Перси Диакониса. Их работа подтвердила, что монеты чаще падают в том же положении, из которого их подбрасывали, за что и получили награду.

Химия

Команда из Амстердама получила награду за использование метода хроматографии, чтобы отделить пьяных червей от трезвых в рамках исследования полимеров.

Биология

Покойные Фордайс Эли и Уильям Петерсен получили награду за исследование 1940 года, которое изучало влияние стресса на производство молока. Они посадили кота на спину коровы и взрывали бумажные пакеты, что привело к снижению выработки молока из-за испуга.

Анатомия

Награду получил исследователь Роман Хонсари за доказательство того, что в Южном полушарии волосы на голове закручиваются по спирали против часовой стрелки.

Демография

Сол Ньюман получил награду за выявление того, что многие заявления о сверхдолгожителях и возрастных рекордах происходят из регионов с низкой продолжительностью жизни, где наблюдается отсутствие свидетельств о рождении, многочисленные канцелярские ошибки и мошенничество с пенсиями.