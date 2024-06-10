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Шмигаль зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен — про що говорили

10 червня 2024 17:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міністр оборони Ніерландів Оллонгрен прибула до Києва для переговорів
Денис Шмигаль та Кайса Оллонгрен. Фото: Telegram Дениса Шмигаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 10 червня, зустрівся у Києві з міністром оборони Нідерландів, Кайсою Оллонгрен. Сторони обговорили військову допомогу, Саміт миру та вступ України в НАТО.

Про це глава українського уряду повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Переговори Шмигаля та Оллонгрен

шмигаль оллонгрен
Денис Шмигаль під час переговорів. Telegram Дениса Шмигаля

Прем'єр висловив вдячність за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони.

"Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", — сказав Шмигаль.

кайса оллонегрен у києві
Кайса Оллонгрен під час переговорів. Telegram Дениса Шмигаля

Також, за словами глави українського уряду, обговорили питання співробітництва та взаємополітичної роботи.

"Обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії. Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні. Покладаємось й на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", — резюмує Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Нідерланди спільно з Данією оголосили про спільне виготовлення шведських БМП CV90 для наступної передачі України. 

Також не так давно глава оборонного відомства Нідерландів оголосила про передачу Україні бойових машин піхоти YPR-765, які мають прибути "в найкоротші терміни". 

Денис Шмигаль
саміт
військова допомога
Україна
Кабінет міністрів
НАТО
Нідерланди
переговори

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