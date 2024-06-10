Министр обороны Ниерландов Оллонгрен прибыла в Киев для переговоров

Денис Шмыгаль и Кайса Оллонгрен. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в понедельник, 10 июня, встретился в Киеве с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Стороны обсудили военную помощь, саммит мира и вступление Украины в НАТО.

Об этом глава украинского правительства сообщил в своем блоге в Telegram.

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Денис Шмигаль в ходе переговоров. Telegram Дениса Шмыгаля

Премьер выразил благодарность за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны.

"Отметил инициативу Нидерландов по совместной с партнерами поставке Украине ЗРК Patriot. Также ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру", — сказал Шмыгаль.

Кайс Оллонгрен во время переговоров. Telegram Дениса Шмыгаля

Также, по словам главы украинского правительства, обсудили вопросы сотрудничества и взаимополитической работы.

"Обсудили с госпожой министром совместные оборонные производства и обмен технологиями. А также Глобальный саммит мира в Швейцарии. Ценим то, что Нидерланды будут представлены на самом высоком уровне. Полагаемся и на активную помощь Нидерландов в дальнейшей работе с ключевыми партнерами Альянса по всесторонней поддержке нашего государства", – резюмирует Шмыгаль.

Напомним, ранее Нидерланды совместно с Данией объявили о совместном изготовлении шведских БМП CV90 для последующей передачи Украины.

Также недавно глава оборонного ведомства Нидерландов объявила о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765, которые должны прибыть "в кратчайшие сроки".