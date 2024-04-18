Шмигаль зустрівся з директоркою Міжнародного валютного фонду — що обговорили

Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою на полях Spring Meetings. Чиновники обговорили економічне відновлення та заморожені активи РФ.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram у четвер, 18 квітня.

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Шмигаль розповів, що під час зустрічі з Крісталіною Георгієвою подякував їй за спільну тісну взаємодію у питаннях фінансової підтримки, зокрема щодо програми розширеного фінансування EFF обсягом 16 млрд доларів.

Шмигаль на зустрічі з Георгієвою. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Цьогоріч ми вже отримали три транші. Пані Георгієва відзначила результативну роботу, виконану в межах програми. Розраховуємо на такі ж успішні результати для отримання четвертого траншу", — йдеться у повідомленні прем'єра.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Крім того, чиновники обговорили економічне відновлення та кроки, які український Уряд вживає в цьому напрямку. Шмигаль також наголосив на важливості конфіскації російських активів і їх спрямування на потреби нашої держави.

"Працюємо з партнерами для створення відповідного міжнародного механізму. Дякую Крісталіні Георгієвій за її зусилля на підтримку України й українців", — додав прем'єр.

Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, що міністри фінансів країн G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів на користь України під час зустрічі у Вашингтоні 17 квітня.

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що його країна підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, це питання буде одним із головних на зустрічі в Брюсселі.