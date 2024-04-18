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Шмигаль зустрівся з директоркою Міжнародного валютного фонду — що обговорили

18 квітня 2024 09:29
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Шмигаль зустрівся з директоркою Міжнародного валютного фонду — що обговорили
Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою на полях Spring Meetings. Чиновники обговорили економічне відновлення та заморожені активи РФ.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram у четвер, 18 квітня. 

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Зустріч Шмигаля та Георгієвої

Шмигаль розповів, що під час зустрічі з Крісталіною Георгієвою подякував їй за спільну тісну взаємодію у питаннях фінансової підтримки, зокрема щодо програми розширеного фінансування EFF обсягом 16 млрд доларів.

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Шмигаль на зустрічі з Георгієвою. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Цьогоріч ми вже отримали три транші. Пані Георгієва відзначила результативну роботу, виконану в межах програми. Розраховуємо на такі ж успішні результати для отримання четвертого траншу", — йдеться у повідомленні прем'єра.

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Директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Крім того, чиновники обговорили економічне відновлення та кроки, які український Уряд вживає в цьому напрямку. Шмигаль також наголосив на важливості конфіскації російських активів і їх спрямування на потреби нашої держави. 

"Працюємо з партнерами для створення відповідного міжнародного механізму. Дякую Крісталіні Георгієвій за її зусилля на підтримку України й українців", — додав прем'єр. 

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Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, що міністри фінансів країн G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів на користь України під час зустрічі у Вашингтоні 17 квітня.

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що його країна підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, це питання буде одним із головних на зустрічі в Брюсселі.

Денис Шмигаль
МВФ
фінансова допомога
економіка
війна в Україні

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