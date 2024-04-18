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Шмыгаль встретился с директором Международного валютного фонда — что обсудили

18 апреля 2024 09:29
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Шмыгаль встретился с директором Международного валютного фонда — что обсудили
Кристалина Георгиева и Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой на полях Spring Meetings. Чиновники обсудили экономическое обновление и замороженные активы РФ.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram в четверг, 18 апреля.

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Шмигаль рассказал, что во время встречи с Кристиной Георгиевой поблагодарил ее за совместное тесное взаимодействие в вопросах финансовой поддержки, в частности, по программе расширенного финансирования EFF объемом 16 млрд долларов.

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Шмыгаль на встрече с Георгиевой. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"В этом году мы уже получили три транша. Госпожа Георгиева отметила результативную работу, проделанную в рамках программы. Рассчитываем на такие же успешные результаты для получения четвертого транша", — говорится в сообщении премьера.

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Директор МВФ Кристалина Георгиева. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кроме того, чиновники обсудили экономическое восстановление и шаги, которые украинское правительство предпринимает в этом направлении. Шмыгаль также отметил важность конфискации российских активов и их направление на нужды нашего государства.

"Работаем с партнерами для создания соответствующего международного механизма. Спасибо Кристаллине Георгиевой за ее усилия в поддержку Украины и украинцев", — добавил премьер.

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Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Напомним, что министры финансов стран G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины во время встречи в Вашингтоне 17 апреля.

В то же время премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна поддерживает замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, этот вопрос будет одним из главных на встрече в Брюсселе.

Денис Шмыгаль
МВФ
финансовая помощь
экономика
война в Украине

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