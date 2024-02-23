Шмигаль розповів, на якому етапі перебуває виділення фінансової допомоги від МВФ для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Обсяг цієї програми становить 15,6 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram в п'ятницю, 23 лютого.

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За його словами, український уряд розраховує на те, що незабаром Виконавча рада Фонду затвердить таке рішення.

"Дякую Міжнародному валютному фонду за послідовну солідарність і підтримку. Очікуємо у 2024 році на допомогу Фонду в сумі 5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", — додав Шмигаль.

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Голова уряду наголосив, що в 2024 році Україна потребує у зовнішньому фінансуванні 37,3 млрд доларів.

"Очікуємо, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість у боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги", — запевнив політик.

Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Нагадаємо, раніше Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю, серед яких меморандуми, міжурядові угоди, домовленості з бізнесом та представниками місцевої влади.

Також Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримає від Італії та Європейського банку реконструкції та розвитку 200 млн євро позики на модернізацію гідроенергетики.