Шмигаль розповів, на якому етапі перебуває виділення фінансової допомоги від МВФ для України
Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Обсяг цієї програми становить 15,6 млрд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram в п'ятницю, 23 лютого.
Скільки коштів надасть Україні МВФ у 2024 році
За його словами, український уряд розраховує на те, що незабаром Виконавча рада Фонду затвердить таке рішення.
"Дякую Міжнародному валютному фонду за послідовну солідарність і підтримку. Очікуємо у 2024 році на допомогу Фонду в сумі 5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", — додав Шмигаль.
Яка сума необхідна Україні для підтримки економіки
Голова уряду наголосив, що в 2024 році Україна потребує у зовнішньому фінансуванні 37,3 млрд доларів.
"Очікуємо, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість у боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги", — запевнив політик.
Нагадаємо, раніше Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю, серед яких меморандуми, міжурядові угоди, домовленості з бізнесом та представниками місцевої влади.
Також Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримає від Італії та Європейського банку реконструкції та розвитку 200 млн євро позики на модернізацію гідроенергетики.
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