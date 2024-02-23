Шмыгаль рассказал, на каком этапе находится выделение финансовой помощи от МВФ для Украины
Украина и Международный валютный фонд договорились о третьем пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Объем этой программы составляет 15,6 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram в пятницу, 23 февраля.
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По его словам, украинское правительство рассчитывает на то, что в скором времени Исполнительный совет Фонда утвердит такое решение.
"Благодарю Международный валютный фонд за последовательную солидарность и поддержку. Ожидаем в 2024 году помощь Фонда в сумме 5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один", — добавил Шмыгаль.
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Глава правительства подчеркнул, что в 2024 году Украина нуждается во внешнем финансировании 37,3 млрд долларов.
"Ожидаем, что анонсированная другими партнерами помощь будет выделена и поступит в Украину. Это обеспечит устойчивость в борьбе с врагом и создаст предпосылки для предстоящей победы", — заверил политик.
Напомним, ранее Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве, среди которых меморандумы, межправительственные соглашения, договоренности с бизнесом и представителями местных властей.
Также Денис Шмыгаль сообщал, что Украина получит от Италии и Европейского банка реконструкции и развития 200 млн евро займа на модернизацию гидроэнергетики.
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