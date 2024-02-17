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Україна отримає 200 млн євро позики на модернізацію гідроенергетики

17 лютого 2024 16:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна отримає 200 млн євро позики на модернізацію гідроенергетики
Гідроенергетика України Фото: Укргідроенерго
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Італія та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть Україні позику на суму 200 мільйонів євро під державні гарантії. Гроші підуть на купівлю необхідного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у суботу, 17 лютого.

Гроші на модернізацію гідроенергетики

Шмигаль повідомив, що через агресію Росії українська гідроенергетика втратила приблизно 2,5 тисячі МВт потужності, з яких вже відновлено понад 1,5 тисячі МВт.

"Відновлення продовжується, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться", — додав прем'єр.

Шмигаль наголосив на важливості гідроенергетики для забезпечення стабільності енергосистеми України та підтримки електропостачання будинків та підприємств.

Денис Шмигаль
Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, український уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Україна отримає від уряду Франції грант у 200 млн євро. Кошти будуть спрямовані на відновлення та модернізацію інфраструктури, зокрема об'єктів охорони здоров'я та сільського господарства.

Денис Шмигаль
Італія
кредити
ЄБРР
гроші
банки
Укргідроенерго

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