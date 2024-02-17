Україна отримає 200 млн євро позики на модернізацію гідроенергетики

Гідроенергетика України Фото: Укргідроенерго

Італія та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть Україні позику на суму 200 мільйонів євро під державні гарантії. Гроші підуть на купівлю необхідного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у суботу, 17 лютого.

Гроші на модернізацію гідроенергетики

Шмигаль повідомив, що через агресію Росії українська гідроенергетика втратила приблизно 2,5 тисячі МВт потужності, з яких вже відновлено понад 1,5 тисячі МВт.

"Відновлення продовжується, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться", — додав прем'єр.

Шмигаль наголосив на важливості гідроенергетики для забезпечення стабільності енергосистеми України та підтримки електропостачання будинків та підприємств.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, український уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Україна отримає від уряду Франції грант у 200 млн євро. Кошти будуть спрямовані на відновлення та модернізацію інфраструктури, зокрема об'єктів охорони здоров'я та сільського господарства.