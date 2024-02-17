Украина получит 200 млн евро займа на модернизацию гидроэнергетики

Гидроэнергетика Украины. Фото: Укргидроэнерго

Италия и Европейский банк реконструкции и развития предоставят Украине займ на сумму 200 миллионов евро под государственные гарантии. Деньги пойдут на покупку необходимого оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также для поддержания ликвидности компании "Укргидроэнерго".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 17 февраля.

Деньги на модернизацию гидроэнергетики

Шмыгаль сообщил, что из-за агрессии России, украинская гидроэнергетика потеряла приблизительно 2,5 тысячи МВт мощности, из которых уже восстановлено более 1,5 тысячи МВт.

"Восстановление продолжается, и благодаря поддержке партнеров оно ускорится", — добавил премьер.

Шмыгаль отметил важность гидроэнергетики для обеспечения стабильности энергосистемы Украины и поддержания электроснабжения домов и предприятий.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, украинское правительство запустило новую программу льготного кредитования предпринимателей "Добавь энергии твоему бизнесу". Она касается энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Украина получит от правительства Франции грант в 200 млн евро. Средства будут направлены на восстановление и модернизацию инфраструктуры, в частности, объектов здравоохранения и сельского хозяйства.